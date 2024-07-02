深中首日車次12.5萬 次日順暢 交通部禁違泊 仍有人停車「打卡」

本報記者昨午12時半從沙田乘直通巴出發，經荃灣到深圳灣口岸。過關後登上前往中山的直通巴，於下午2時開車，13分鐘後已到橋口進入隧道，此路段在通車首天下午塞車3小時。記者昨乘坐的巴士約20分鐘後便由深圳入口駛到通道橋尾的中山馬鞍島，下午3時07分到達中山市中心，全程暢順。

港客讚車程減半 更常訪中山

不過，昨日依然有人在大橋「打卡」。記者坐車期間發現至少有兩架車輛停泊在跨海大橋邊的緊急通道上，亦未有開啟「死火燈」，有人舉起手機向橋外的珠江口拍照。居元朗的程女士昨日一家三口從深圳灣乘直通巴士到中山，她說適逢假日一家人乘車體驗深中通道，又稱不怕塞車，「我們有時間」。她大讚新通道「好快」，車程只需約1小時，較以往快1小時，今次到場是「食玩買」，以後會更常到中山。

有稱熱潮退始用 有滿意1100元中山團

中山熱門景點「孫文西路步行街」不時見到港人身影，參加中山兩日一夜旅行團的余先生，與一眾團友在步行街候車回港，前日因早上出發，深中通道未通連，今次回程則會取道新路，「我們好渴望用深中通道」，旅行社亦確定昨午沒有擠塞才行經新通道。他指今次中山團的重頭戲是《中年好聲音2》的演唱會，亦有到主題樂園，盡興而歸。另一團友稱第二次到中山，全程團費約1100元，約有40人，「我們個個都好滿意，百分之九十幾（滿意）」。

港人梁小姐一家四口到步行街遊覽，前日夜晚透過「港車北上」經港珠澳大橋到中山，由於塞車沒有到深中通道，「塞車塞到爆啦」，短期內亦不會考慮深中通道，「等個熱潮過咗先」。港人曾先生稱，前日趁假日嘗試由深中通道到中山，前日下午3時半在深圳灣坐巴士出發，結果到晚上8時半才到中山，花費近5小時才下車，「個個等到炆憎」，當日吃完晚餐便要回酒店休息。

違泊打卡扣6分 罰200人民幣

內地官方數據顯示，深中通道通車首24小時12.5萬車次，數據在前日下午5時達到高峰，每小時有8000輛車上橋，其中觀光車流佔較大比重。內地部門早前預計，深中通道通車後，日均車流可達10萬架次。廣東交通集團提醒市民，不要在橋上和海底隧道內逗留，而內地交通部門指，深中通道全線24公里為高速公路，禁止違規停車、下車拍照，否則將面臨罰200元人民幣及扣6分的處罰。

明報記者 李浮南