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食肉菌感染月均20宗 返疫前水平 醫生指增幅明顯 倡教育公眾防爆發

【明報專訊】日本近期爆發俗稱「食肉菌」的侵入性甲型鏈球菌（iGAS），早前有港人在當地感染後併發壞死性筋膜炎不治。侵入性甲鏈感染並非本港法定須呈報傳染病，衛生防護中心近日首度披露本港今年首5個月共錄99宗侵入性甲鏈個案，即月均近20宗，相當於新冠疫情前水平。有感染及傳染病專科醫生稱本港情况暫未屬爆發，惟個案明顯增多，建議衛生署加強公眾教育，減低爆發風險。

甲型鏈球菌可透過飛沫及接觸傳播，一般會引起輕微疾病如猩紅熱。當甲鏈進入一般無菌的身體部位如血液、肌肉或腦脊髓液，便有可能引致侵入性甲鏈疾病，包括中毒性休克綜合症、壞死性筋膜炎和腦膜炎。衛生防護中心近日提醒市民外遊時應採取措施，預防近日上升的甲型鏈球菌感染。

可併發猩紅熱 2至5月感染趨升

防護中心最新一期《傳染病直擊》披露，今年首5個月錄得99宗侵入性甲鏈感染，每月介乎11至29宗，月均19.8宗，中心稱相當於疫前水平（見圖）。衛生署回覆本報稱，猩紅熱為本港法定須呈報傳染病，除監測猩紅熱呈報宗數外，衛生防護中心亦透過公院檢測侵入性甲鏈陽性樣本，以監測本地甲鏈活躍程度。

衛生署提供數據顯示，2016至2019年每年錄得介乎168至285宗侵入性甲鏈個案，2020至2022年每年介乎72至99宗，2023年回升至176宗，惟無提供本地感染個案宗數，以及有否錄得死亡案例。

至於猩紅熱，衛生署稱今年首5個月有644宗，約九成為本地感染個案；2020至2023年每年介乎41至262宗，2016至2019年則介乎1466至2353宗。《傳染病直擊》顯示，猩紅熱全年均會出現感染個案，本港於疫前一般5至6月、11至12月較多，今年亦出現季節趨勢，個案於2至5月趨升。

香港感染及傳染病醫學會前會長連慰慈說，甲鏈感染一般徵狀輕微，若皮膚有傷口、發炎，或由水痘和生蛇等造成的破損，出現侵入性感染風險便較高，高危群組如糖尿病患、免疫力弱者較易引起嚴重併發症。她說患者若及早求醫和服用抗生素，一般可完全康復，倘造成心臟、肺或腎衰竭，或無法完全康復。

歐日澳個案回升 籲小心衛生傷口

連慰慈稱，猩紅熱是甲鏈較常引致的疾病，且普遍在小童出現，個案數目能反映甲鏈社區感染程度，亦有助識別潛在爆發，故被列為須呈報傳染病；公院實驗室檢測則用作監測甲鏈嚴重感染情况。她說本港侵入性甲鏈個案漸增，歐洲、日本和澳洲前年起亦見個案上升，提醒市民接觸公共物件後、觸摸口鼻前徹底潔手，有傷口應包紮妥當，避免細菌入侵。

相關字詞﹕衛生防護中心 新冠疫情 食肉菌 甲型鏈球菌 侵入性甲型鏈球菌

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