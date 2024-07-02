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94%申請精簡審批 本研憂「走漏眼」

【明報專訊】本土研究社稱城規會2022年7月起逐步實施「精簡審議」程序，若規劃署認為個案非複雜及符合若干條件，會以清單形式將所有精簡申請「綑綁式」討論，不再獨立審議，相關程序自去年2月起適用於「臨時動物寄養所」申請，此後有94%的相關審核獲精簡處理。本研社認為獲批許可的動物寄養所疑似非營運狀態，規劃署負很大責任，因綑綁處理令審批質素下降，或會「走漏眼」。規劃署稱簡化安排下，委員繼續可就個別申請提問及表達意見，就每申請作決定，不存在「綑綁式」通過。

規劃署：逐項申請決定 不存在綑綁式通過

規劃署回覆稱，城規會轄下鄉郊及新市鎮規劃小組委員會前年7月29日決定採納一套精簡程序，審議一些符合簡化安排甄選準則的臨時用途規劃申請，在簡化安排下，署方仍會為每個申請準備文件，供小組委員會個別考慮，小組委員會的問答及商議部分維持不變。署方又稱，申請獲批後，申請人若未履行附帶條件，規劃許可仍會被撤銷。

執法方面，規劃署稱如收到投訴或有關用地因規劃許可被撤銷後，會根據既定處理個案的先後次序，調查及跟進相關場地；若有足夠證據證明場地用途非規劃許可的用途，並構成條例下的違例發展，署方會採取執管行動，例如向相關人士發出恢復原狀通知書，甚至起訴。

另外，城規會去年4月修訂「規劃指引編號13G」，擴大第2類地區（即作露天儲物或港口後勤用途）覆蓋範圍。本研社認為這令原批作臨時動物寄養所的用地，在其後的棕地規劃申請更易獲批，促當局檢視並撤回修訂。本研社建議城規會停止精簡審批安排，仔細審查申請人背景，例如有否可靠動物寄養經驗，並密切監察申請人有否按計劃和承諾執行獲批的申請。

相關字詞﹕動物寄養所 棕地 規劃署 本土研究社 城規會

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