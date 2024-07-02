本研：5年批60狗場用地 半不符實 疑作跳板 至少15幅兩年內申棕地作業

指可申不同用途 規劃署稱會調查

本研社透過翻查規劃文件、衛星圖、航拍圖及實地考察，全面檢視近10年的規劃申請，發現城規會在新界接獲的臨時動物寄養所規劃申請急增，由 2015年5宗升至2021年起每年30多宗，近年有九成申請獲批，大部分均在「農業」地帶及集中在元朗錦田北，相信與政府新發展區有關。

有曾申作貨倉遭拒 有具建築商背景

按一般程序，欲申請作臨時動物寄養所的申請人須向城規會提供計劃書，列明計劃寄養貓狗數目、當值員工數目、相關動物設施等。不過本研社稱，疑似非營運的臨時動物寄養所均不見與貓狗相關的構築物或聽見有動物叫聲，網上也找不到「寄養所」的簡介或聯絡方法，有些申請人是工程公司或有建築商背景，亦有申請人過往在同址申請作棕地作業如貨倉、露天儲貨被拒。

本報記者上月曾到沙埔村東南面觀察，翻查資料，曾有3名鄧姓人士分別申請擬作臨時動物寄養所連附屬設施及填土工程，計劃書列明寄養分別不多於60、55及40隻狗，申請於去年1月獲批；同年12月，城規會批准卓嶺發展有限公司遞交兩項臨時貨倉的規劃申請，涉及範圍包括原有臨時動物寄養所用地及相鄰土地。

獲批作寄養所未見有狗 泊數百無牌車

公司註冊處資料顯示，卓嶺兩名董事為羅偉成和鄧焯倫，鄧與新界鄉議局普通執行委員同名，本報向鄉議局查詢，至截稿前未獲回覆。記者現場未見有狗，但泊有數百架沒掛車牌的汽車。

在大江埔南部，城規會在2021至23年間先後批准蔡德理等4人的臨時動物寄養所申請，去年城規會又再批准蔡一項擬作為期3年的臨時貨倉申請，範圍包括他原本申請作臨時動物寄養所的用地及相鄰土地。本報昨向元朗區潮州同鄉會副主席蔡德理查詢，蔡表示有按計劃做狗場，後來再在該地申請作臨時貨倉。

另在逢吉鄉，城規會於2021至22年間先後批准6項擬作臨時動物寄養所申請，本報發現當中有4幅用地後來被獲准作臨時貨倉，其中至少有兩個用地的申請人與原先申請作臨時動物寄養所是同一人。

規劃署回覆，城規會自2021年6月1日至今年6月21日的3年間，共批准90宗擬作臨時「動物寄養所」的規劃申請，有15宗因未能履行附帶條件已被撤銷規劃許可，約20宗獲批個案所涉用地其後批准作其他用途，包括臨時倉庫或物流中心及填土工程。署方又稱，即使某一用地獲規劃批准可用作臨時動物寄養所，不代表該用地只可作此用途，如城規會審批，亦可用作獲審批的另一用途，不能單憑某地曾獲批用作臨時動物寄養所而現今並非作此用途，便斷定違反規劃許可，須按每宗個案情况處理。

明報記者

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