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雷玉蓮「一人遊行」反公屋加租 老翁街頭舉牌被阻

【明報專訊】今年七一繼續沒有團體舉辦遊行和示威。銅鑼灣維園至崇光百貨一帶昨有警員駐守，至晚上整體氣氛平靜。有市民昨午曾在銅鑼灣街頭舉牌默站，亦有人「一人遊行」抗議公屋擬加租。

過去為七一遊行起點的維園足球場，昨舉辦「萬千氣象看中華」慶回歸活動，維園外多名警員駐守，皇室堡外一度停泊「劍齒虎」裝甲車。昨午3時，東角道有10多名便衣警戒備，88歲吳伯舉起列有反修例運動被捕及審訊數字的紙牌默站，約10分鐘後被便衣警要求收起紙牌。

李盈姿4人崇光默站 警截查

吳伯說原打算舉牌1.5小時，與警方協調後只能舉10分鐘。被問對七一氣氛一年比一年平靜有何感想，吳形容昨日「寬鬆好多」，「今日是『大喜日子』嘛，沒理由今日拉人。氣氛都是一時時的」。

昨晚約10時，早前涉違《維護國家安全條例》被捕的牙醫李盈姿與3名友人在崇光百貨外默站約1分鐘後離開，另有女子鞠躬後迅速離去。其後李在怡和街被警員截停搜查，便衣警問李「係咪鞠躬」，李在約兩分鐘後獲放行。

社運人士「女長毛」雷玉蓮昨午從銅鑼灣崇光百貨遊行至政府總部，抗議房委會擬最快10月提升公屋租金，形容是「通脹猛於虎」，沿途數名便衣警戒備及錄影。

雷玉蓮說前日接獲警民關係組人員致電要求其展示的物品勿違反《港區國安法》，而她不認為個人行為有違法。她稱七一是民主派表達民生訴求的日子，「就算只有我一個人，都會堅持表達訴求」。

雷玉蓮隨後轉往旺角朗豪坊外展示標語，她稱數名便衣警員在場戒備，一度與她爭拗數分鐘，要求她勿再展示標語，否則拘捕她。警方回覆稱，昨午約5時半在旺角亞皆老街發現一名女子展示標語，人員上前了解，女子其後自行離開，無人被捕。

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