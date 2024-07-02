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寮屋起火 中風老翁燒死 妻外出買餸：無法24小時睇住佢

【明報專訊】天水圍屏廈路東頭村昨午一間寮屋起火，屋內一名曾中風及行動不便的七旬翁疑因無力逃生，當場死亡。死者妻子稱自己當時外出買餸，無奈嘆道「作為照顧者，我都無法24小時睇住佢」。消防初步調查至昨晚仍未確定起火原因，惟現階段無證據顯示涉刑事成分。

消防初步調查：無證據涉刑事

昨午約1時，警方接獲多人報案指屏廈路東頭村一間鐵皮屋發生火警，冒出大量濃煙。消防到場開動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約半小時後將火救熄。其後消防員在屋內發現一名72歲姓鍾男子當場死亡，死因有待驗屍後確認。據悉，現場為一間1000呎鐵皮屋，共有10個居住單位，事主夫婦同住其中一單位。事件中共6名住戶自行疏散到安全位置。

死者妻子鍾太聞訊趕回家了解，她向本報表示，已與丈夫拍拖20載，數年前結婚，居於上址近8年。鍾太說丈夫至少10年前中風，初時行動不便，後來靠中醫治療恢復肌肉能力，可使用助行架步行，平時每周外出散步數次。不過，她說丈夫3周前跌傷左手，雖一度消腫好轉，但數日後又跌倒傷及右手，而丈夫跌傷兩次後需要臥牀，無法練腳力，變得不良於行。

鍾太憶述，事發時自己正外出購物，家中開了冷氣及風扇，讓丈夫休息睡覺。面對丈夫驟然離世，她說自己無法控制火警，無奈道「我都要出去買嘢」，又說家門口放有後備鑰匙，可以開門進去，惟知道火警時亦已太遲，慨嘆「每人處理事情，冷靜定亂，差好遠」，「好多嘢，由小變大，做唔切，就變大（事）」。

長女到場了解 獲悉父親「燒咗」

死者與前妻育有3名子女，長女接到通知後亦趕往現場了解，神情哀傷，並稱獲告知父親「燒咗」。警方仍在調查起火原因，案件交由元朗警區刑事偵緝第二隊跟進。

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