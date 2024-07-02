灣區手記：京港臥鋪高鐵／文：尚東美

有趣的是，北京、香港同事獲悉彼此行程，不約而同覺得對方比自己更辛苦。北京同事認為香港同事做完一日工作，返港那程卻「冇得瞓低」，雖然日間高鐵速度較快、車程8小時，但也是「捱座位」；香港同事在臥鋪上難以入眠，便認為北京同事「臥鋪來回」相當於「兩晚沒睡」更可怕。誠然北京還是太遠，無論什麼交通工具（包括飛機），隔天來回都屬「頻撲」。

記者本人倒可在臥鋪火車入睡，但另一個問題是兩日沒得冲涼會比較難受。與其他朋友講起時，A說「我無論臥鋪或是座位都睡不着，還寧願搭二等座快點回到」。B則講起10多年前從北京出發時，原本買的是臥鋪，誰知塞車錯過時間，想搭翌日班次只得硬座。B只好留京多一日，還特意買了張小摺櫈，最壞打算是在車廂連接處「踎」完全程，幸而最後找到一個空位，還要和鄰座迅速混熟，拜託對方在自己離座上廁所、斟茶時幫忙守住。記者不禁感慨，這真是生存技能大挑戰呢。

文：尚東美