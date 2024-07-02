灣區熱搜：「以舊換新」「先住後買」「先租後售」 去庫存需兩年 廣州房產界奇謀促銷

明報記者 陳子凌

據上月國家統計局公布的5月份70大中城市商品住宅銷售價格變動情况，廣州一二手樓價跌幅較4月擴大，且在一線城市中表現最差。其中，一手樓價格按月下降1.4%，持續12個月按月下跌，按年大降8.3%；二手樓情况相同，價格按月下降1.6%，連續下跌13個月，按年下降11.4%。

一二手樓價格下跌，銷情不佳，大大增加廣州樓市去庫存壓力，據廣州中原研究發展部統計，截至5月底，廣州全市商品房庫存量為1173.6萬平方米，自2月以來連續3個月攀升，去庫存周期也上升至23.2個月，見近一年新高。

讓客試住示範單位

減「貨不對辦」擔憂

市况不明朗之下，當地愈來愈多樓盤及地產代理加入「以舊換新」活動。據廣州市房地產行業協會及廣州市房地產中介協會資料，截至6月17日，全市共有206個樓盤參與「以舊換新」，涉及68間房企和67間地產代理。除了「以舊換新」，部分開發商還在銷售模式上搞新意思，其中位於花都區的中誠璟瀧灣，除了參與「以舊換新」，早前還推出「先住後買」，拿出3間示範單位讓客戶試住。樓盤負責人表示，示範單位水電等均可正常使用，客戶可在公眾號預約登記，繳交2萬元（人民幣，下同）誠意金後免費試住兩天一夜，如試住後不滿意可退還誠意金，認為「先住後買」可消除客戶的置業顧慮，減輕對「貨不對辦」擔憂。

廣東18樓盤推先租後售

此外，廣東省房地產行業協會（廣東房協）上月中旬聯合業界提出廣東商品房促消費四大舉措，除了推出政府機關、事業單位員工置業優惠、「以舊換新」全國免佣、大宗交易對接外，還提出「先租後售」銷售模式，鼓勵開發商支持消費者先租再買，約定租期、租金並配套金融服務，在租賃期間已繳付的租金，可以抵扣該房屋出租約定的買賣價格。

根據廣東房協發布的名單，全省有18個樓盤響應參與「先租後售」，其中大灣區城市中，廣州有11個、佛山有2個、珠海有1個。廣州參與的樓盤分佈在白雲、黃埔、南沙、增城，每平方米價格從1萬至4萬元不等。