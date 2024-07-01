高才交流 澳籍華人嘆港求職網拒非永久居民

交流會中14名參加者發表來港目標與困難，涵蓋求職、安排子女入學、創業等議題。生於廣東、澳洲籍的麥先生現職產品設計，因渴望重新接觸亞洲文化，去年9月申請「高才通」簽證獲批來港，隨即透過求職網站、出席商業聚會等方式找工作，稱一個月以來發出多個申請，僅收到一間公司回覆，後因獲澳洲公司聘用，遂放慢在港求職步伐。

麥先生稱，有「過來人」透過小紅書帖文分享求職網站經歷，帖文指網站要求申請人勾選在港工作的權限，倘申請人稱自己持臨時簽證來港，並非香港永久居民，系統會自行篩走申請。麥形容此為圈內「不言而喻的秘密（unspoken secret）」，有友人反映僱主無視非本地電話號碼。

人才服務辦公室總監劉鎮漢回應，該辦公室網站載有逾5000個經篩選的工作職位，並正與數個求職平台洽談增加收錄於該網站的職位，申請者可到網站查看。

來自韓國的林先生昨日首度來港參與交流會，他正等待「高才通」簽證獲批；作為「與內地無直接聯繫者」，他問及應如何看待人才計劃提供的機遇。劉鎮漢稱，香港作為聯通內地與國際的金融及交通樞紐，可為人才提供建立國際化工作網絡的機會。林會後稱，未來兩年會找機會來港工作。