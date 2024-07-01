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港大暫任教務長退休 副校何立仁兼任署理

【明報專訊】港大暫任教務長余嘉雯任期昨日結束，校長張翔同日宣布副校長（教學）何立仁將兼任署理教務長（Acting Registrar），任期今天（1日）開始，直至另行通知。翻查資料，余嘉雯亦捲入近日的校委會風波，她身兼港大校委會秘書，今年曾多次去信張翔，要求解釋多次缺席教務會議的原因、交代過去出差的行程細節。

余嘉雯同捲校委風波 曾函張翔

張翔昨日致函港大師生，宣布暫任教務長余嘉雯任期昨日結束，祝願她退休生活愉快，另感謝何立仁（Ian Holliday）願兼任職位。

港大校委會風波近來掀各界關注，事源今年5月底校委會通過委任多名暫任副校長，張翔表示會議前對新副校長人選不知情，批評校委會違反《香港大學條例及規程》，繞過校長任命副校長；政府上月介入，成立「調研小組」，並與校委會主席王沛詩及張翔會面。

余嘉雯身兼港大校委會秘書，多間傳媒早前報道，她近月曾代表校委會要求張翔解釋不同事宜，包括為何張翔2018年上任以來，在18次教務委員會會議只出席1次，又指張翔逾70%外訪日子無詳細交代行程。

張翔其後發聲明稱，他甫上任已授權管理團隊成員出席會議，而公差涉敏感資訊，只會在校委會會議報告主要事宜。張又質疑為何傳媒獲得校委會秘書向他發放的機密文件，批評王沛詩一再姑息泄密問題。

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