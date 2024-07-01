盧寵茂：醫局要「體檢」 事故數量無大變 公院去年第四季11醫療風險警示 近3年新高

盧寵茂於無綫《講清講楚》稱，他不認為早前公開聲明屬罕有或嚴厲，稱政府關注情况，「醫療事故我們覺得一件都嫌多」，亦同意近期事故「似乎比較多一些」。但他說公院事故應以醫管局每季公布數字為準，而數據顯示無明顯分別。

翻查醫管局數據，公院去年第四季錄得11宗醫療風險警示事件，包括7宗涉在病人體內遺留工具或醫療物料、兩宗涉錯誤為病人或其部位進行介入程序，為繼2020年第四季（12宗）以來新高，其間每季少於10宗。至於重要風險事件包括開錯藥和錯辨病人身分，過去3年每季介乎16至28宗。

稱甫上任已欲醫局「驗身」

盧稱醫管局作為大機構應定期「身體檢查」，自己上任之初已有意為其「驗身」，但政府有不少醫療政策推出，「暫時未去到」檢討醫管局系統和結構。他承認公院人手不足是事故成因之一，但非唯一因素，須檢視其他結構、系統、流程甚至個人問題。

憂出事即炒致「少做少錯」文化

被問以往不少醫療事故只見涉事醫護停職、未被懲處，盧寵茂稱醫管局有既定人事機制處理，要確保對醫護公平，並評定醫護應承擔多少責任，除非醫護故意為之。他不同意每當發生事故便要有醫護停職或解僱，否則對醫療持續進步無好後果，亦會造成「多做多錯、少錯少錯、不做不錯」的文化。

收費檢討建議維持年底推

公營醫療收費檢討方面，被問會否擔心如垃圾徵費般造成民意反彈，盧寵茂認為兩者不應比較，垃圾徵費操作複雜，惟社會認可政策原意，醫管局收費則需先確保行政操作得宜，維持目標於今年底提出建議。不過據悉，特首李家超對落實醫管局收費調整未有決定，考慮因素之一是社會對垃圾徵費的迴響。

盧寵茂稱醫療資源有限，不宜「好似仙女散花咁散晒出去」，「所有人也說有權使用公營系統，其實是很浪費」，強調政府要特別協助貧困、急症和重症病人。