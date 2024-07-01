觀塘市中心2.0項目 料年底重新招標

加入住宅發展 已交行會審批

韋志成提到，項目最後一期的發展規模龐大，惟本港經濟和物業市場仍處復蘇階段，在當前市况下，發展商投地策略仍偏向審慎。為提升項目吸引力，市建局在籌備項目重新招標期間會委聘顧問公司，與本地、內地和海外發展商及投資者接觸，收集他們對項目的意見，亦會提前進行各項更深入的技術研究和前期工程，同時會研究招標條款，包括考慮提供靈活的付款方案，容許中標發展商或財團分期支付項目的前期款項，以及研究其他分紅機制。

分批晤發展商 改善招標條款

他說，顧問公司陸續與本地、內地和海外有興趣的發展商及投資者會面，第一階段在今年4月底至5月初，已初步約見14間本港發展商的管理層；顧問公司將在未來一個月展開第二階段會面，接觸另一批本地發展商，亦會透過顧問公司的海外辦事處聯繫當地發展商或投資者，向他們介紹項目詳情。

韋志成表示，未來的觀塘市中心2.0位處香港第二個核心商業區的策略位置，項目擬建的地標式建築將與對岸的港島東中心組成香港東面的門廊，並與中環國際金融中心及西九龍環球貿易廣場組成的西面門廊互相輝映，成為維港兩岸具標誌性的支柱，鞏固香港作為國際金融中心的地位，支持香港的經濟增長和加強香港在全球的競爭力。