國安法4周年 政府：競爭力回升 保高質量發展

【明報專訊】《港區國安法》昨日實施4周年，政府發新聞稿稱，感謝中央政府當年果斷制訂及頒布國安法，發揮立竿見影的效果；國安法令香港社會由亂變治，市民生活和經濟活動得以回復正常。政府今年再就《基本法》第23條立法，政府發言人稱兩法融合互補，形成一套全面而有效的維護國家安全法律制度。發言人又稱，香港的世界競爭力排名上升，在全球經濟體中位居前列，國家安全是維護高質量發展的最佳實證。
指國安風險變化多 需增憂患意識
發言人表示，雖有兩項國安法例，但地緣政治局勢日益複雜，香港面對的國家安全風險仍然千變萬化，「外部勢力、別有用心的人、潛逃海外的反中亂港分子等不斷抹黑香港特區情况，妄圖干預法院公平審訊、破壞香港繁榮穩定」。發言人稱，社會要同時繼續增強憂患意識，「堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆」。
陳國基：雙法雙機制助港告別「黑暴」
政務司長陳國基在社交媒體發文，稱在大家團結合作下，香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別「黑暴」、港版「顏色革命」，但還要各界盡責任，提防「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力干預。不過，他有信心在國安法例維護下，政府會推動高質量發展，透過發展提升市民的獲得感、幸福感和安全感。