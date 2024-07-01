國安法4周年 政府：競爭力回升 保高質量發展

指國安風險變化多 需增憂患意識

發言人表示，雖有兩項國安法例，但地緣政治局勢日益複雜，香港面對的國家安全風險仍然千變萬化，「外部勢力、別有用心的人、潛逃海外的反中亂港分子等不斷抹黑香港特區情况，妄圖干預法院公平審訊、破壞香港繁榮穩定」。發言人稱，社會要同時繼續增強憂患意識，「堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆」。

陳國基：雙法雙機制助港告別「黑暴」

政務司長陳國基在社交媒體發文，稱在大家團結合作下，香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別「黑暴」、港版「顏色革命」，但還要各界盡責任，提防「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力干預。不過，他有信心在國安法例維護下，政府會推動高質量發展，透過發展提升市民的獲得感、幸福感和安全感。