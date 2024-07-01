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回歸27周年 陳茂波籲金融轉守為攻 李家超：迎由治及興最好發展時機

【明報專訊】香港回歸27周年前夕，特首李家超及多名官員在社交媒體回顧政績，多個團體連日來亦舉辦多個慶祝回歸活動，包括軍營開放、無人機表演和推出門票及食肆優惠等。

財政司長陳茂波昨於電台節目表示，香港經過反修例運動及疫情後着重穩住金融安全、經濟和就業市場，但自新一屆政府上任、國安法實施後，認為現時是時候「進攻」。他指出，過去以西方為主的部分外圍經濟體持續「唱衰」香港，指香港金融地位不保或資金流出，但情况並非如此，本港在去年和今年首5個月的銀行存款增加，市民毋須擔心。

特首李家超在社交平台發布影片，回顧上任兩周年工作。片中他與特首辦助理乘搭天星小輪，稱感到責任重大，但「使命光榮」，回顧工作包括帶領香港走出疫情並全面通關、完成《基本法》第23條立法的「憲制責任」等。他稱，今天的香港已迎來「由治及興」的最好發展時機，形容機遇與挑戰並存，但機遇大於挑戰。

引喻龜兔賽跑 梁君彥：被爬頭須發力

立法會主席梁君彥昨出席電台節目表示，香港回歸27年以來經歷「好及悲痛的事」，但整體來說會繼續向前走。他稱現時香港已進入「由治及興」的階段，期望社會齊心在香港的黃金時間中拼勁。

他又形容這是一場龜兔賽跑，「我哋好叻係兔仔嚟，但我哋唔跑；人哋爬過你，咁你點呢？咁我哋係咪應該要發力，而立法會唔好阻住香港進展」。

荃灣海濱今晚無人機表演

另外，解放軍駐港部隊過去周六（6月29日）一連兩日舉辦「七一」軍營開放活動，包括昂船洲、石崗和新圍營區。本港各處今日亦舉辦多項活動及推出消費優惠，包括今晚8時半在荃灣海濱長廊近海安路上演七一無人機表演。海洋公園、昂坪360纜車及逾千間食肆亦推出折扣優惠。

相關字詞﹕香港回歸 七一

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