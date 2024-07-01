英勇勳章罕見落空 江旻憓獲榮譽勳章

英勇勳章分有銅、銀、金，最高級別的金勳章頒授予個別事件中見義勇為、無懼高度危險、奮不顧身的人，堪稱英勇行為的最高典範。翻查近10年資料顯示，每年均有頒授英勇勳章，當中最少的一年為2022年，只有一人獲頒，為2021年「七一刺警案」受傷警員蘇敬祖。今年英勇勳章則完全落空。

嘉獎至少26運動員

港隊前成員陳念慈獲銅紫荊

今年有105人獲頒榮譽勳章，去年杭州亞運港隊勇奪8面金牌，當中部分金牌運動員獲頒榮譽勳章，除了江旻憓，亦有划船運動員王瑋駿及林新棟，單車運動員楊倩玉，高爾夫球運動員許龍一，橋牌運動員施純森及招偉立，欖球運動員麥堅力、韋兆新、賀頤盛及蔡紀駿等。

香港羽球代表隊前成員陳念慈獲頒銅紫荊星章，當局讚揚她積極推動體育發展，尤其在支援退役運動員和為運動員提供學習支援方面建樹良多，又稱她作為香港精英運動員協會主席，竭力提升精英運動員形象，鼓勵會員參與公益事務，貢獻社會。

贈鼻煙壺作館藏 冼祖謙遺孀受勳

獲頒榮譽勳章者包括香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，當局稱他盡心竭力服務油尖旺區，尤其在促進花卉批發業界的權益方面貢獻良多。本地已故收藏家冼祖謙遺孀冼石韞玉，當局稱她慷慨捐贈490組浮雲軒藏中國鼻煙壺予香港藝術館作永久館藏，在香港保存和弘揚中華文化藝術方面貢獻良多。

另外，今年有170人獲頒行政長官公共服務獎狀，當中114人來自警務處，警察隊員佐級協會主席林志偉亦在名單上，當局讚揚他任職香港警務處期間表現出色。