明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

英勇勳章罕見落空 江旻憓獲榮譽勳章

【明報專訊】政府公布2024年授勳及委任太平紳士名單，共有502人獲特首李家超頒授勳銜及嘉獎，但今年無人獲頒英勇勳章。翻查資料顯示，過去10年每年均有頒授英勇勳章。另外，今年至少26名現役運動員獲授勳或嘉獎，其中劍擊運動員江旻憓獲頒榮譽勳章，當局讚賞她劍擊運動表現卓越，並積極推動社會及青年發展，貢獻良多。

英勇勳章分有銅、銀、金，最高級別的金勳章頒授予個別事件中見義勇為、無懼高度危險、奮不顧身的人，堪稱英勇行為的最高典範。翻查近10年資料顯示，每年均有頒授英勇勳章，當中最少的一年為2022年，只有一人獲頒，為2021年「七一刺警案」受傷警員蘇敬祖。今年英勇勳章則完全落空。

嘉獎至少26運動員

港隊前成員陳念慈獲銅紫荊

今年有105人獲頒榮譽勳章，去年杭州亞運港隊勇奪8面金牌，當中部分金牌運動員獲頒榮譽勳章，除了江旻憓，亦有划船運動員王瑋駿及林新棟，單車運動員楊倩玉，高爾夫球運動員許龍一，橋牌運動員施純森及招偉立，欖球運動員麥堅力、韋兆新、賀頤盛及蔡紀駿等。

香港羽球代表隊前成員陳念慈獲頒銅紫荊星章，當局讚揚她積極推動體育發展，尤其在支援退役運動員和為運動員提供學習支援方面建樹良多，又稱她作為香港精英運動員協會主席，竭力提升精英運動員形象，鼓勵會員參與公益事務，貢獻社會。

贈鼻煙壺作館藏 冼祖謙遺孀受勳

獲頒榮譽勳章者包括香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，當局稱他盡心竭力服務油尖旺區，尤其在促進花卉批發業界的權益方面貢獻良多。本地已故收藏家冼祖謙遺孀冼石韞玉，當局稱她慷慨捐贈490組浮雲軒藏中國鼻煙壺予香港藝術館作永久館藏，在香港保存和弘揚中華文化藝術方面貢獻良多。

另外，今年有170人獲頒行政長官公共服務獎狀，當中114人來自警務處，警察隊員佐級協會主席林志偉亦在名單上，當局讚揚他任職香港警務處期間表現出色。

上 / 下一篇新聞