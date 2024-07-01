502人受勳 李家傑等5人獲大紫荊 公共服務獎狀170人翻倍 涵23條立法「功臣」廖李可期

整體授勳增25% 金紫荊星章12人

今年共502人受勳，較去年403人多24.6%；與前年，即上屆政府最後一份授勳名單889人相比，則少43.5%。今年名單包括大紫荊勳章5人、金紫荊星章12人、銀紫荊星章24人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章14人、銅紫荊星章40人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章105人、行政長官社區服務獎狀86人、行政長官公共服務獎狀170人。

獲大紫荊勳章的5人分別是建制派「班長」立法會議員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、港大榮休教授兼饒宗頤學術館長李焯芬、恒基地產主席兼董事總經理李家傑及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。

稱參與回歸過程 劉兆佳：獲肯定鼓勵

劉兆佳昨回覆本報稱，自己過去幾十年來，積極研究香港的政治和社會變遷，尤其是中央對香港的「一國兩制」方針，自言「參與了整個香港回歸祖國的過程」，並對香港政治體制和管治模式的改革提出一些建議，他相信政府授勳是對他多年來的工作給予肯定和鼓勵，會繼續兢兢業業為香港的未來發揮應有的作用。

參與23條立法 保安律政多人獲嘉獎

12人獲頒金紫荊星章，包括立法會議員梁美芬；立法會秘書長陳維安；終審法院前首席法官馬道立妻子、高院前上訴庭法官袁家寧；考評局主席容永祺。名單亦見即將退休的公僕，包括加入政府37年，8月展開退休前休假的文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖；加入政府35年，7月開始退休前休假的商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞。

今年170人獲頒行政長官公共服務獎狀，較去年88人差不多翻倍，當中不乏協助《基本法》23條立法和曾赴立法會支援法例解說工作的代表，包括保安局前副秘書長兼23條立法專責小組代表、現任政府新聞處長廖李可期；保安局首席助理秘書長黃添培；律政專員林少忠、梅基發、蕭敏鏇，以及副首席政府律師梁文豐。

23條立法專責小組上周三（6月26日）亦獲頒「行政長官表揚榜」獎狀，由廖李可期代領。至於獲獎是否意味政府論功行賞，劉兆佳認為，這是對廖李可期等工作表現的認可，包括確保香港能切實維護國家安全方面的工作。

今年59人獲委任為太平紳士，入境處前處長區嘉宏，立法會議員簡慧敏、嚴剛，零售管理協會主席謝邱安儀，慈山寺秘書長倪偲瀚，均榜上有名。

委59太平紳士 涵匯豐中銀安永高層

不少財金界及商界代表亦獲委任為太平紳士，包括匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建、安永中國主席陳凱、中銀香港副總裁陳文、交銀香港行政總裁孟羽、和諧汽車董事會主席馮長革、南方東英總裁丁晨、浦東發展銀行香港分行行長張麗。另外，英皇集團副主席楊政龍，以及莎莎執行董事郭詩慧亦成為太平紳士。