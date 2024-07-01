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【Emily】市民睇尾場戲cosplay告別九展 12歲攞首座獎盃 15年後重回舊地

【明報專訊】有29年歷史嘅九龍灣國際展貿中心（九展），係唔少港人睇表演、車展等回憶之地，噚日下晝5點鐘正式「結業」，千計市民到場告別。九展最後一日，商店、電梯等皆已停運，但喺地下嘅戲院「星影匯」仍有營業，最後一場戲開下晝兩點九，戲院3點鐘拉閘，有戲迷喺兩點58分衝入戲院。睇尾場戲嘅陳先生話自己係街坊，每半年嚟睇戲三四次，噚日特登喺最後一日嚟睇戲告別九展。

千計市民前來道別

話晒九展都有成卅年歷史，同唔少港人有交集，27歲嘅林先生於15年前、即係12歲時就喺呢度攞咗第一次圍棋賽冠軍，佢噚日帶爸爸及攞埋當時個獎盃嚟影相打卡，佢話嗰次係第一次嚟九展，呢度亦係佢事業嘅起點。

蔡先生同黎先生同為動漫迷，約4年前喺九展嘅RG同人誌相識，一齊觀展已經六七次，噚日特登嚟告別九展，仲帶埋動漫物品嚟一齊回憶一下喺呢度嘅經歷。

動漫迷結識同好 歷年齊觀展

現場有人播放歌曲Auld Lang Syne，亦有MIRROR、Lolly Talk等男女團嘅歌迷到ViuTV舊址打卡，仲有動漫迷cosplay到場或帶動漫公仔舉行「告別儀式」。臨近5點鐘現場市民一齊倒數，並鼓掌歡呼，「超時」近7分鐘所有人先全部離場。

九展2021年被億京發展等財團收購，建議改建分層住宅，另興建1幢商廈及1幢混合零售、社福大樓。市民霍先生話希望重建後仍可辦展覽，因認為香港得九展一個門檻唔太高嘅辦展場地。

相關字詞﹕九展 結業 香港

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