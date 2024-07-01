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港聞二

專家：嚴重產後抑鬱自殘 應及早求醫或住院

【明報專訊】患有嚴重產後抑鬱的女子據悉曾有自殺傾向。有臨牀心理學家表示，產後抑鬱分為不同程度，其中約0.1%至0.2%的婦女會出現較嚴重的「產後精神病」症狀，嚴重者或有傷害自己或他人的行為，即使有求診亦要留意病情變化，調整覆診次數及藥物劑量，甚至考慮住院。

生理影響 或短暫情緒低落

臨牀心理學家葉妙妍指出，受女性荷爾蒙變化影響，一半至八成婦女在分娩後會短暫情緒不穩，一般延續數天至兩周，情况自然會改善；約一至兩成婦女的情緒問題會在產後持續數周，有可能患上產後抑鬱症；如嚴重至出現幻覺、妄想、自殘行為則屬「產後精神病」，症狀可持續數以年計，出現機率約0.1%至0.2%。

葉妙妍說，產後抑鬱徵狀除了悶悶不樂、容易哭泣、煩躁外，亦包括失眠、對嗜好失去興趣、食慾不振等，家人未必能夠判斷患者屬哪類產後情緒問題，建議及早求醫。她提醒，如家人觀察到事主情况轉差及有自殘傾向，要盡快向醫生反映，考慮加密覆診次數及藥物劑量，如曾傷害自己或他人，應即時到急症室求診，考慮需否住院。

意外懷孕更易抑鬱

新手爸爸亦有壓力

她又稱，婦女如意外懷孕，會較易產後抑鬱，建議家庭及早準備生育及育兒計劃，例如蒐集託兒支援等資料。她表示新手爸爸亦面對不同壓力，包括照顧新生嬰兒、家庭開支增加等問題，親友可多加關注，或分擔照顧工作。

衛生署家庭健康服務的網頁建議，婦女產後如有情緒問題，可致電所屬區域的母嬰健康院，約見護士初步評估及轉介合適服務，亦可約見家庭醫生或產科醫生初步診斷和跟進，有需要時轉介專科，可安排私人精神科醫生、臨牀心理學家評估和治療，也可約見社工或輔導員評估或轉介。

相關字詞﹕情緒健康 育兒 家庭 婦女 產後抑鬱

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