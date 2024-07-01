產後抑鬱婦涉殺夫被捕 育歲半子夫妻關係佳 定期覆診

社署回覆稱，十分關注事件，社工已接觸有關家屬，並會按他們及有關兒童的福利需要提供適切協助及跟進，並呼籲市民面對任何困難或壓力，都不應傷害自己和家人；如生活上遇到困難，可聯絡當區綜合家庭服務中心/綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。

夫遭割頸浴血 妻致電告知家翁

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑表示，前晚深夜11時許，丈夫（30歲姓方）在客廳梳化睡覺時，其妻子（32歲姓蔡）涉嫌以約30厘米水果刀割丈夫頸部，即時大量出血。妻子及後致電家翁，稱已殺害丈夫，並會自殺，家翁立即報案。警方到場發現丈夫浴血倒卧客廳梳化，其後發現妻子身處睡房，表面沒有受傷。

曾俊傑續稱，死者為資訊科技工程師，妻子為文員；兩人結婚約5年，育有1歲半的兒子，事發時正由家翁照顧。夫婦二人過往關係融洽，沒有家庭糾紛紀錄或財務問題，鄰居在案發時及平日均未聽聞爭執聲，惟妻子有嚴重產後抑鬱，其精神狀態將是重點調查方向之一，事件動機仍待深入調查。

近期病情轉差 曾有自殺傾向

據了解，死者只有頸部左邊一處中刀，傷口約20厘米，沒其他傷勢。據悉，有產後抑鬱的被捕女子早前曾有自殺傾向，但未至驚動警方，她有定時到私家醫生覆診，但病情近期轉趨嚴重，影響情緒。她約於3個月前辭職，家翁及家姑平日會幫忙在日間照顧孫子。

警方在前晚11時50分接獲報案，指一名女子於日出康城9A期MARINI寓所涉嫌以刀割傷丈夫，並企圖自殺。警方到場，立即將受傷昏迷的男子送院搶救，惟至昨凌晨零時31分證實不治。其妻亦由救護車送院治理，經醫護人員檢查後，由警員帶返警署扣留調查。警方在現場檢獲疑與案有關的一柄水果刀，案件列謀殺及企圖自殺，由將軍澳警區重案組跟進。警方稍後安排驗屍，以確定死因。