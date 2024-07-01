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港聞

港聞一

稱氫能發展貴 有定位無路線圖

【明報專訊】政府6月17日發表《香港氫能發展策略》，為未來氫能在港廣泛應用及早準備。環境及生態局長謝展寰表示，政府未有為氫能發展製訂路線圖，是由於國際氫能價格相當貴，如訂下氫能巴士數量佔整體比例，會令成本上升，對本港未必有利，故只訂下方向及原則，以確保氫能產業長遠健康發展。

謝展寰說，香港不能與內地比較，內地擁有各種產業及資源，例如生產氫氣的基地、生產氫能汽車的工廠，香港則缺乏天然資源量產「綠氫」；但香港作為氫能「用家」，可透過購買氫能產品及技術達至碳中和，另可協助國家向外推廣氫能產品及技術，因此本港需製訂氫能發展策略，要有清晰定位，不過並非訂下硬指標。

下步推電動巴士的士

詳情下半年公布

本港長遠會有多少氫能汽車仍是未知數，但同樣使用新能源的電動車則增長迅速，謝展寰指出現時每10架新登記私家車中約7架是電動車，下一步會推動電動巴士和的士，下半年會有公布。

他續稱，為配合電動車發展，政府已加強擴展快充網絡，將來除了公用充電器會陸續轉為「快充」，政府亦會向油站營運商提供誘因，推動於油站加裝快速充電器，冀滿足市場需求，而部分到期的油站則會招標做快充站，當中位於東九龍的用地已於上月批出，由中石化中標；另一位於沙田的快充站用地正招標，預計明年建成。

油站長遠需轉型

港2027有加氫基本網絡

謝展寰表示，為達減碳目標，長遠而言本地傳統油站都會轉型，除了提供快充亦有機會加氫，但現時外國仍未量產綠氫，本港到2027年會有加氫基本網絡，港九新界都會有加氫設施，再按市場需要增設加氫設施。謝說，本港有獨特優勢，煤氣管道網絡遍佈全港，只要在煤氣中抽取氫氣就可供加注，但要視乎氫能發展速度而定。

相關字詞﹕氫能發展策略

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