明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

中電電網「唔可以咁脆弱」 料個別事故無關天氣

【明報專訊】中電近期接連發生電力事故，政府表示非常關注，並要求中電盡快查明事故成因及制訂改善計劃。環境及生態局長謝展寰受訪時稱，歡迎中電表示會採取措施減低極端天氣對電力系統的影響，但個別事件、如上周日（6月23日）中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，在雷暴警告下疑受不穩天氣影響下電壓驟降，相信與極端天氣關係不大，認為中電供電網絡「要強化」，「唔可以咁脆弱，有雷暴警告就（電壓）驟降不太理想」。

重大電壓驟降懲罰方案「待覆」

謝展寰表示，已向中電表達需加強電網系統，亦指示機電工程署成立專責小組跟進如何加強供電系統，研究部分措施可否加快推行，「例如加避雷針都話要兩三年，可否加快一點」，認為中電需加強抵禦惡劣天氣的能力。至於政府向中電提出就重大電壓驟降事故設懲罰方案，他指政府仍在等待中電回覆，又指要修改《管制計劃協議》條款，必須經雙方同意。

中電總裁羅嘉進6月接受傳媒訪問時透露，中電計劃沿用大亞灣模式，與港府、內地政府及內地能源企業共同探討在內地開發新的核電資源。謝展寰稱，大亞灣向本港供應核電的穩定程度相當高，但若要2035年把香港碳排放從2005年水平減半（政府目標），即使本地發電燃料全數轉用天然氣仍未能達標，需加大零碳能源比例。他指現時最符合成本效益的是核電，政府與內地仍在商討輸入零碳能源，適時公布。

相關字詞﹕電壓驟降 中電

上 / 下一篇新聞