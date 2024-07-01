中電電網「唔可以咁脆弱」 料個別事故無關天氣

【明報專訊】中電近期接連發生電力事故，政府表示非常關注，並要求中電盡快查明事故成因及制訂改善計劃。環境及生態局長謝展寰受訪時稱，歡迎中電表示會採取措施減低極端天氣對電力系統的影響，但個別事件、如上周日（6月23日）中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，在雷暴警告下疑受不穩天氣影響下電壓驟降，相信與極端天氣關係不大，認為中電供電網絡「要強化」，「唔可以咁脆弱，有雷暴警告就（電壓）驟降不太理想」。
重大電壓驟降懲罰方案「待覆」
謝展寰表示，已向中電表達需加強電網系統，亦指示機電工程署成立專責小組跟進如何加強供電系統，研究部分措施可否加快推行，「例如加避雷針都話要兩三年，可否加快一點」，認為中電需加強抵禦惡劣天氣的能力。至於政府向中電提出就重大電壓驟降事故設懲罰方案，他指政府仍在等待中電回覆，又指要修改《管制計劃協議》條款，必須經雙方同意。
中電總裁羅嘉進6月接受傳媒訪問時透露，中電計劃沿用大亞灣模式，與港府、內地政府及內地能源企業共同探討在內地開發新的核電資源。謝展寰稱，大亞灣向本港供應核電的穩定程度相當高，但若要2035年把香港碳排放從2005年水平減半（政府目標），即使本地發電燃料全數轉用天然氣仍未能達標，需加大零碳能源比例。他指現時最符合成本效益的是核電，政府與內地仍在商討輸入零碳能源，適時公布。