推減廢廿年「到樽頸」 徵費暫緩「唔開心」

【明報專訊】政府5月27日宣布垃圾徵費暫緩實施，環境及生態局長謝展寰當日提及他向特首李家超提出暫緩建議並獲接納。事隔一個月，謝展寰受訪時被問到「死因」，他解釋是基於早前推行的先行先試計劃，其間發現很多「執行上的問題」，例如指定垃圾袋設計不夠好、前線清潔工容易誤墮法網等，認為應改善計劃，並視乎社會接受程度再決定是否重推徵費，但不會為重推定下硬指標。
醞釀多年、一再延期的垃圾徵費最終未能於8月1日實施，謝展寰被問到會否感到遺憾時稱「心情複雜」及「唔開心」。他說，上屆政府通過垃圾徵費法例，今屆政府有責任推行，「有人話諮詢不足，但法例已通過，已不是這階段才去諮詢怎樣做」，不過他發現市民關注的並非法例問題，而是不知如何執行，故政府推行先行先試計劃，以便掌握具體情况，結果發現有不少執行問題。
謝展寰舉例，法例對前線清潔工有很多要求，他曾向清潔工了解，單是將沒有用指定袋的垃圾分開便要花多一倍時間，若不小心將非指定袋運到食環署垃圾車更會犯法，先後有兩名清潔工向他表示太大壓力，若實施徵費會轉行。
謝又說，有飲食業界反映，本港經濟未完全復蘇下實施徵費，會對業界構成重大打擊。
評核社會接受度再定重推否
謝說，政府推動減廢回收廿多年，已去到「樽頸位」，理應透過收費進一步推動減廢。他認為徵費雖暫緩，亦見到突破，社會對減廢回收關注程度上升，回收量亦顯著，認為應捉緊機遇，繼續擴大回收網絡，政府亦會不時評核社會接受程度，再決定是否重推，「始終推行徵費是為了減廢回收」。
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