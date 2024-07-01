推減廢廿年「到樽頸」 徵費暫緩「唔開心」

醞釀多年、一再延期的垃圾徵費最終未能於8月1日實施，謝展寰被問到會否感到遺憾時稱「心情複雜」及「唔開心」。他說，上屆政府通過垃圾徵費法例，今屆政府有責任推行，「有人話諮詢不足，但法例已通過，已不是這階段才去諮詢怎樣做」，不過他發現市民關注的並非法例問題，而是不知如何執行，故政府推行先行先試計劃，以便掌握具體情况，結果發現有不少執行問題。

謝展寰舉例，法例對前線清潔工有很多要求，他曾向清潔工了解，單是將沒有用指定袋的垃圾分開便要花多一倍時間，若不小心將非指定袋運到食環署垃圾車更會犯法，先後有兩名清潔工向他表示太大壓力，若實施徵費會轉行。

謝又說，有飲食業界反映，本港經濟未完全復蘇下實施徵費，會對業界構成重大打擊。

評核社會接受度再定重推否

謝說，政府推動減廢回收廿多年，已去到「樽頸位」，理應透過收費進一步推動減廢。他認為徵費雖暫緩，亦見到突破，社會對減廢回收關注程度上升，回收量亦顯著，認為應捉緊機遇，繼續擴大回收網絡，政府亦會不時評核社會接受程度，再決定是否重推，「始終推行徵費是為了減廢回收」。