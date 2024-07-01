屯門焚化爐料2030竣 加建否「看回收」 謝展寰：近月社會關注大增 減廢「毋須太悲觀」

明報記者 馬耀森

謝展寰上周接受本報訪問，回顧上任兩周年工作。被問到暫緩垃圾徵費感受，他稱「心情複雜」、「唔開心」，但指垃圾徵費執行上有很多問題，暫緩才是負責任做法，因此他向特首提出暫緩實施（見另稿）。

政府2021年發表《香港資源循環藍圖2035》，表明希望透過推行垃圾徵費，把人均棄置廢物量減少40%至45%，同時把回收率提升至55%。被問到垃圾徵費暫緩推行，港府減廢策略是否需調整，謝展寰解釋，垃圾堆填會產生沼氣，若要邁向碳中和，必須停止以堆填方式處理垃圾，故除了減廢，亦要有足夠的轉廢為能設施吸納部分垃圾。

謝表示，明年建成及運作的石鼓洲焚化爐每日可處理3000公噸垃圾，選址屯門曾嘴的第二座焚化爐每日則可處理6000公噸，兩座合共每日可處理約9000公噸垃圾，佔整體堆填垃圾量約八成。他明言，施工時間縮減下，第二座焚化爐預計可於2030年啟用。

稱5月廚餘回收倍增

對於有聲音指暫緩垃圾徵費會令市民失去減廢動力，謝認為毋須太悲觀，稱近月社會對回收減廢關注度大增，首半年「綠在區區」收集的回收物，較去年上升約六成，整體廚餘回收量亦大增，例如今年5月家居廚餘回收量是去年平均數8倍，「若廚餘每日減1000公噸，其他又減一些，每日減2000多公噸非不可能任務」。

料2030每日減廢多2000噸

環保署數據顯示，本港2022年廢物回收率為32%，若提升至2035年55%回收目標，每日堆填垃圾量會減至約7400公噸；按政府最新估算，透過各項加強回收減廢措施，2030年每日減廢量會增加約2000公噸，即整體回收率升至44%。

謝展寰說，預計透過減廢回收處理部分廢物後，興建兩座焚化爐足以做到「零廢堆填」，但他亦指「不會買大細」，政府會有兩手準備，待第二座焚化爐投產後，會視乎屆時回收率及回收網絡發展等，決定是否興建第三座，政府亦會於北都物色選址，認為首兩座分別位於海上及西部，主要以海路運輸垃圾，若第三座位於東部，可經陸路運送垃圾，冀分佈較具策略性。

指第三爐選址無關「無廢灣區」

他補充，第三座焚化爐選址與將來建立「無廢灣區」無關，重申探討建立無廢灣區並非為了將香港垃圾運到內地焚燒，而是推動整個大灣區合作，推動資源循環，而減廢亦可減碳排放，回收資源再造產品，建立綠色產業，長遠對彼此有好處。

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