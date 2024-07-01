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灣區熱搜：花生基因編輯 煉油更健康更保質 中大前教授開生科公司 改良植物品種盼解農困

【明報專訊】「好的農作物品種不僅給農民帶來收益，也能保證國家的糧食安全。」曾任香港中文大學教授的于為常2018年創建中佳源物種（深圳）生物科技有限公司，首創花生基因編輯技術，培育「深花1號」等多個花生新品種，所提煉的花生油油酸含量高於坊間的食用油。他希望改良的農作物能幫助更多種植戶，同時讓更多消費者吃到更健康更安全的花生油。

明報記者 司徒聰穎

于為常曾任香港中文大學、深圳大學教授，以及農業生物技術國家重點實驗室（香港中文大學）研究員，主要研究植物人工染色體、基因組編輯和作物育種。「我們有很多的技術、成果需要轉化落地，內地相對香港地方大，有更多土地資源，更接近市場」，因此于為常2011年與中大其他教授組成團隊，加入深圳的引進高技術人才項目「孔雀計劃」，2018年創立中佳源物種（深圳）生物科技有限公司。2022年，公司入駐中大深圳研究院眾創中心，依託深圳大學、深圳大學龍華研究院和中大深圳研究院，主要從事農業生物技術、生物醫藥技術、基因編輯技術、植物保護技術的研發、農作物新品種的培育推廣等。于為常表示，眾創中心配備實驗室等，減少公司對設備的投入，還能通過平台找到合作伙伴投資產品、宣傳等。

5倍保質期 八成油酸媲橄欖油

花生的基因編輯技術是公司主要研究方向。于為常解釋，一眾農作物中以花生基因編輯技術較困難，主要在於遺傳轉化系統複雜，「我們經過長時間的努力，把花生基因轉化技術攻克，可以批量生產轉基因花生，並以此為基礎，把基因編輯的載體工具通過基因轉化轉到植物的細胞中，使其能夠產生突變體」。團隊2019年克服花生基因編輯的技術困難，育成多個高油酸花生新品種，包括「深花1號」和「深花2號」，並取得當局新品種認證。

網上平台小量出售 兩升80元

這些通過基因編輯技術改良的花生新品種，產量及出油率高，所提煉的花生油，油酸含量更逾八成，而普通花生油的油酸一般在四至六成。高油酸花生油保質期也是普通花生油5倍，品質可媲美橄欖油、山茶油。「大家普遍認為橄欖油比較健康，因為其油酸含量比較高，在75%左右，而我們的花生，油酸含量可以達到80%以上，消費者吃了以後更健康，減少心腦血管疾病。」口味方面，于為常笑說覺得高油酸花生口感更好、更脆，「當然只是個人口感，沒有科學的證據」。除了製成花生油，高油酸花生還可加工製成各種食品，包括麻辣花生、巧克力豆，保質期也顯著提高。

目前中佳源物種在遼寧控股一家種業公司，在廣東參股3家農業及食品公司，在深圳和遼寧設有研究院、研發基地和實驗室，下游客戶包括山東魯花集團、河南省正陽縣政府及地方農民種植合作社等。由於主要將精力投放在研發，零售規模比較小，產品只在淘寶等網上平台小量出售，兩升80元人民幣。

盼種花生代大豆 減依賴國外

于為常表示，選擇花生作為首款基因編輯育種的農作物，在於花生營養價值高，「花生成分50%以上是油，25%左右是蛋白質，剩下的是澱粉、糖、氨基酸、纖維等」，而中國對花生也有長生果的別稱。另一方面，現時中國植物油和動物飼料常年依賴進口，每年大豆進口量逾1億噸，由於國家耕地面積減少，依靠增加種植面積很難解決大豆短缺，故種植花生是解決此問題的有效途徑。「花生產量是大豆的1.5倍，油脂含量是大豆的2.5倍。如果將來我們種植結構能夠調整，多種一些花生替代大豆的話，能夠減少對國外進口的依賴，同時能夠給農民帶來更高的收益。」于為常亦希望產品未來能服務更多農民，通過產業來振興鄉村，增加農民收入，同時讓更多消費者吃到更健康更安全的花生油。

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