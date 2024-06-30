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重養水產 復育草地 環團倡塔門發展可持續旅遊

【明報專訊】塔門是位於香港東北海域的島嶼，旅遊發展局亦推介為旅遊景點，標榜草原小島漫遊，惟小島近年被大量遊客及露營客「攻陷」，造成不少破壞。有環團去年在塔門作為期一年的生態研究，共錄得205種植物、44種雀鳥、46種蝴蝶、6種哺乳類動物，形容塔門生態豐富，期望透過重新養殖本土水產、復育草地、重建舊建築等工作，讓塔門發展為鄉郊可持續旅遊點。

錄赤麂豪豬等動物

多野豬野牛損生態

環保協進會在鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）的「鄉郊保育資助計劃」下，於塔門展開生態、文化及保育研究，發現面積1.69平方公里的塔門物種豐富。協進會透過夜間紅外線相機，在島上發現多種野生哺乳類動物，包括赤麂、蝙蝠及豪豬，並相信赤麂是從陸地游水至塔門島上棲息，而豪豬的來源則有待考證，不排除牠們自遠古時已在塔門存在和繁殖。協進會近年亦在塔門發現大多棲息於東南亞熱帶地區的「珍灰蝶」，估計是氣候變化令他們適應本港氣候。

環保協進會又表示，島上野豬和野牛數量有上升趨勢，憂對生態造成壓力。該會總監邱榮光表示，希望透過協助重新種植草地，並管理露營者和動物在草地的活動，同時呼籲市民不要餵飼野生動物，以改善情况。

邱榮光又表示，塔門以往出產鮑魚，鮑魚糖水曾是島上馳名食品，認為塔門可成為養殖試點，復育本土海產。

塔門是位於西貢以北的離島，距離馬料水船程約1.5小時，每日有固定班次的渡輪服務。邱榮光表示，計劃將島上被評為三級歷史建築的瓊林學校，重建成旅遊教育中心，向遊人介紹塔門的歷史文化、海陸生態等資訊。

（城市保育）

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