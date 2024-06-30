來港燕鷗疫情期間顯著跌 去年稍升 夏季繁殖期 觀鳥會：遊人登島滋擾嚴重

明報記者 李淑瑤 馬耀森

漁署普查：2019年1780隻

2020年1140隻

正舉行「塔門燕鷗節」的環保協進會表示，燕鷗正受全球環境威脅，香港作為3種燕鷗的繁殖地，應加以保護，以往曾有公眾不了解燕鷗特性，玩水上活動時誤登繁殖地，引致燕鷗死亡。

漁護署回覆本報查詢表示，署方人員每年5至8月會定期巡查燕鷗繁殖地點，過去5年夏季燕鷗普查結果顯示，褐翅燕鷗每年數量介乎約640至840隻，數量最多，其次是黑枕燕鷗，約380至500隻，粉紅燕鷗數量最少，約120至530隻，而整體數字於2020至2022年較少，3年間每年介乎約1140至1320隻。

署方提醒，在香港所有野生雀鳥均受法例保護，未經許可不得取去、移走、銷毁或故意干擾燕鷗的巢或蛋。過去5年，署方於2020和2021年分別接獲一宗和兩宗相關舉報，今年截至5月有一宗舉報，2022至2023年則沒接獲舉報，而由2020年至今年5月，未有相關登島者被檢控。

有釣客把玩鳥蛋 有遊人誤登繁殖地

研究燕鷗多年的觀鳥會總監余日東呼籲市民不要登島觀賞燕鷗，遊船應盡量與島保持距離。他說曾見有釣魚客登島拿起鳥蛋把玩，或是出於好奇；也有遊人探索西貢不同小島之時，誤登燕鷗繁殖地，無意間或傷及雀鳥。他在內地曾見過有人出售燕鷗蛋，幸好在港暫未見這類情况。

漁署：違規干擾會檢控

繁殖點豎告示牌

漁護署表示，巡查繁殖點時會向在場者解釋保護燕鷗的重要，防止牠們繁殖時受干擾，若發現有人違規會檢控；署方已於主要的燕鷗繁殖點豎立告示版，並透過社交媒體發帖、派發小冊子等作宣傳教育，提醒市民觀鳥、釣魚或郊遊等時應注意的事項。

余日東表示，燕鷗一般7至8月在港完成繁殖，然後飛往南方，包括菲律賓、泰國等地，其飛行模式有待研究。他說燕鷗是群居動物，數量時多時少，牠們要感覺該地很安全才會落地繁殖，就像玩集體遊戲般「要玩一齊玩，要走一齊走」，所以就一般而言，燕鷗數量會受到漁獲、天氣、大自然、人為等種種因素影響。

環保協進會導賞員歐慧妍稱，燕鷗一般會在4月尾至5月來港選擇繁殖地點，然後求偶生蛋，牠們選擇繁殖地點的要求很高，例如喜歡沒有植被、光禿禿的島嶼，可避免蛇和老鼠傷害，而島嶼四周有大浪即有較多魚可捕食，更會選擇沒有碼頭設施的島，以避開人類騷擾。

（城市保育）