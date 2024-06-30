自殺率10年新高 20至29歲升幅最大

撒瑪利亞防止自殺會按死因裁判庭數據統計，2023年共有1092人自殺身亡，比2022年增加12人，10年間增近8.5%。受人口上升影響，自殺率較去年微跌0.18，主席黄瀚之表示，數字令人憂慮，認為自殺數字上升受社會氣氛影響。按年齡層劃分，去年70歲或以上有290人自殺，佔整體逾26.5%，其次是60至69歲，佔逾16.7%。總幹事曾展國分析，長者自殺可能與老伴去世或子女移民有關。

40至49歲亦顯升 料關經濟壓力

比較2022年及2023年的數據，50歲以下的自殺率都見上升，其中20至29歲、40至49歲的升幅較明顯（見圖）。曾展國表示，本港失業率雖低，惟因加息和樓價下跌，中年人感經濟壓力，故成輕生原因之一。去年有逾六成半自殺個案為男性，曾展國解釋，男性普遍在經濟環境欠佳時壓力較大，加上習慣壓抑情感，因此比女性更易輕生。他又說，近3年的求助個案中，精神健康和家庭問題常居三甲，希望大眾正視問題。

兩年輕群組同近年新高

葉兆輝：社會轉變失憧憬

年輕群組的自殺率近年有上升趨勢，去年10至19歲的自殺率為7.2，20至29歲為16.09，兩個年齡層均為近8年最高；20至29歲的自殺率更是連續多年上升，去年僅次於70歲或以上群組。曾展國籲家長應予子女支持，避免在子女學業上施加過多壓力。他亦希望政府能調整教育制度，為青年提供更多出路，容許他們擴闊自己、發展所長，並透露曾聽過有校長認為「只要學生不是在校內自殺就可以」，對此感到非常可悲。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，近年世界各地的年輕人及學童自殺個案均有上升趨勢，非香港獨有。他指出，與新冠疫情後的適應及年輕人對未來無望為最大原因。他分析，學童在疫情時缺乏建立人際關係的機會，重返校園面對各種困難如學業壓力、欺凌時會感格外無助，容易出現輕生念頭。葉續稱，近幾年社會種種轉變亦令年輕人疲於應對，對生活及未來失去憧憬。他建議，「有病就早啲睇醫生，無病就唔好令佢哋（年輕人）有病」，他建議社會應該給予年輕人多點空間，學校則應加强支援教師，令學生知道有尋求協助的對象。