明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自殺率10年新高 20至29歲升幅最大

【明報專訊】香港撒瑪利亞防止自殺會昨日公布香港最新自殺死亡統計，去年本港自殺人數為近10年新高，共1092人，自殺率為14.55，即每10萬人口有14.55人自殺身亡。按年齡層劃分，60歲或以上長者佔比最高，佔整體逾43%；佔比較低的年輕群組自殺率近年亦見上升趨勢，去年30歲以下自殺率為近8年新高，其中20至29歲升幅最高且連續4年上升。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，年輕人對未來的無望感及疫後適應問題成最大原因。

撒瑪利亞防止自殺會按死因裁判庭數據統計，2023年共有1092人自殺身亡，比2022年增加12人，10年間增近8.5%。受人口上升影響，自殺率較去年微跌0.18，主席黄瀚之表示，數字令人憂慮，認為自殺數字上升受社會氣氛影響。按年齡層劃分，去年70歲或以上有290人自殺，佔整體逾26.5%，其次是60至69歲，佔逾16.7%。總幹事曾展國分析，長者自殺可能與老伴去世或子女移民有關。

40至49歲亦顯升 料關經濟壓力

比較2022年及2023年的數據，50歲以下的自殺率都見上升，其中20至29歲、40至49歲的升幅較明顯（見圖）。曾展國表示，本港失業率雖低，惟因加息和樓價下跌，中年人感經濟壓力，故成輕生原因之一。去年有逾六成半自殺個案為男性，曾展國解釋，男性普遍在經濟環境欠佳時壓力較大，加上習慣壓抑情感，因此比女性更易輕生。他又說，近3年的求助個案中，精神健康和家庭問題常居三甲，希望大眾正視問題。

兩年輕群組同近年新高

葉兆輝：社會轉變失憧憬

年輕群組的自殺率近年有上升趨勢，去年10至19歲的自殺率為7.2，20至29歲為16.09，兩個年齡層均為近8年最高；20至29歲的自殺率更是連續多年上升，去年僅次於70歲或以上群組。曾展國籲家長應予子女支持，避免在子女學業上施加過多壓力。他亦希望政府能調整教育制度，為青年提供更多出路，容許他們擴闊自己、發展所長，並透露曾聽過有校長認為「只要學生不是在校內自殺就可以」，對此感到非常可悲。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，近年世界各地的年輕人及學童自殺個案均有上升趨勢，非香港獨有。他指出，與新冠疫情後的適應及年輕人對未來無望為最大原因。他分析，學童在疫情時缺乏建立人際關係的機會，重返校園面對各種困難如學業壓力、欺凌時會感格外無助，容易出現輕生念頭。葉續稱，近幾年社會種種轉變亦令年輕人疲於應對，對生活及未來失去憧憬。他建議，「有病就早啲睇醫生，無病就唔好令佢哋（年輕人）有病」，他建議社會應該給予年輕人多點空間，學校則應加强支援教師，令學生知道有尋求協助的對象。

上 / 下一篇新聞