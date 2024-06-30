李慧琼：爭延內地客商簽 灣區復一簽多行

冀放寬每次逗留14天安排

財政部等日前公布提高內地旅客從港澳返內地的免稅額，由現時5000元人民幣增至1.2萬元人民幣，新措施周一起在本港6個陸路口岸開始實施。李慧琼表示，將持續與各界溝通，並觀察實施後情况，再向中央反映意見。她稱，將繼續向中央爭取更多簽證便利措施，認為配合開放自由行城市、提高免稅額等措施有助帶旺經濟。

至於今日開通的深中通道，她說通道是世界上綜合建設難度最高的跨海通道工程之一，通車後定能進一步推進大灣區融合及民心相通，期待可令大灣區城市的交流更緊密。

港歸「境外」展出一級文物受限 盼鬆綁

全國人大常委會會議上周五結束，李慧琼昨稱，會議表決通過5項法律及決定，其中的《突發事件應對法》不會直接適用於香港，但希望中央支持香港與其他大灣區城市進一步加強應急機制合作。另有5項法律處於二審階段，就其中的《文物保護法》，她提到因香港目前被視為「境外機構」，文物運送上較其他內地城市有更嚴格限制，例如一級文物佔全部展品比例不可多於20%等，部分文物更不能出境到港。她希望部分一級文物可酌情批准到港，加強本港在中外文化交流的角色。