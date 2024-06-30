明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

七一假首日 39.2萬離港10.7萬訪客入境 黃家和：高鐵卧鋪加深中開通 競爭增需思吸客

【明報專訊】七一連續3天長周末假期昨開始，據入境處數字，昨截至下午4時39.2萬人次香港居民經各口岸出境，內地及其他入境訪客約10.7萬人次，相差28.5萬人次。香港餐飲聯業協會會長黃家和接受訪問時分析，連接中山及深圳的深中通道今起啟用，不少旅行社已安排組團，料進一步吸引港人特別為此北上旅遊。他認為在連接周圍城市交通提升下，包括往北京及上海臥鋪高鐵開通，香港業界面對不少競爭，需思考如何吸引旅客來港及令市民留港消費。

據入境處數字，與本月初同是3天連假的端午長周末相比，今次假期前的周五港人出境有36.9萬人次，較端午前的周五（7日）多約6000人次。上水昨午往羅湖落馬洲方向東鐵月台有不少人準備北上，而鄰近的上水廣場仍見一定人流，不少食肆下午近3時亦幾乎滿座，最少3間食肆外有人排隊。

黃家和表示，不少市民趁3天假期出境旅遊或到大灣區其他城市消費，部分人周五起出發；而七一非內地假期，料訪港內地人數與平時周末相若，本港市民出境比內地客入境多，餐飲等業界生意直接受影響。他昨曾到本港多區觀察，以尖沙嘴遊客較旺的區域為例，市面未算「特別旺」。

江門推音樂遊作例 稱港業界尚待加強盛事合作

連接中山及深圳的深中通道今起啟用，黃留意到不少旅行社已安排組團，料吸引部分港人北上旅遊。他形容，繼本月中高鐵往上海及北京新設「夕發朝至」臥鋪列車，現再有深中通道，交通提升下香港周遭有不少競爭，認為「問題都頗嚴重」，業界有需要思考如何吸引旅客來港，以及令市民留港消費。

黃以日前到江門出席研討會為例，了解到當地政府計劃結合音樂、旅遊邀請江門出生的多名香港藝人到當地演出，帶動消費。他認為香港雖有不少盛事，但業界合作仍待加強，才能透過盛事取得效益。

長周末期間仍有不少市民留港，黃家和稱按過去長假期經驗可見，留港市民消費意欲不算強，會較「節儉些」；而日前逾2000間食店公布推出七一優惠，政府亦有慶祝活動、免費乘搭電車等，料有一些幫助。

回顧香港近期零售狀况，零售管理業協會主席謝邱安儀昨在商台《政經星期六》稱，今年5至6月零售業市况較弱，又說五一黃金周表現不理想，認為原因在遊客購買習慣改變及4月起天氣欠佳影響，繼而影響黃金周銷情，預計5月零售業生意較去年同期下跌，6月更為業界「傳統淡季」。

五一市况遜預期 零售業會辦購物節增消費

被問到日前公布的提升內地客免稅額會否有助生意於暑期好轉，謝邱安儀稱「希望會」，但暑期遊客增加的同時，港人亦多外遊，尤其家長會趁學校假期，與子女一同外遊，但認為外遊港人不會「去足兩個月」，希望協會籌辦的「香港開心購物節」可以鼓勵市民在港期間多些消費。

相關字詞﹕餐飲業 香港餐飲聯業協會 黃家和 長周末假期 七一

上 / 下一篇新聞