七一假首日 39.2萬離港10.7萬訪客入境 黃家和：高鐵卧鋪加深中開通 競爭增需思吸客

據入境處數字，與本月初同是3天連假的端午長周末相比，今次假期前的周五港人出境有36.9萬人次，較端午前的周五（7日）多約6000人次。上水昨午往羅湖落馬洲方向東鐵月台有不少人準備北上，而鄰近的上水廣場仍見一定人流，不少食肆下午近3時亦幾乎滿座，最少3間食肆外有人排隊。

黃家和表示，不少市民趁3天假期出境旅遊或到大灣區其他城市消費，部分人周五起出發；而七一非內地假期，料訪港內地人數與平時周末相若，本港市民出境比內地客入境多，餐飲等業界生意直接受影響。他昨曾到本港多區觀察，以尖沙嘴遊客較旺的區域為例，市面未算「特別旺」。

江門推音樂遊作例 稱港業界尚待加強盛事合作

連接中山及深圳的深中通道今起啟用，黃留意到不少旅行社已安排組團，料吸引部分港人北上旅遊。他形容，繼本月中高鐵往上海及北京新設「夕發朝至」臥鋪列車，現再有深中通道，交通提升下香港周遭有不少競爭，認為「問題都頗嚴重」，業界有需要思考如何吸引旅客來港，以及令市民留港消費。

黃以日前到江門出席研討會為例，了解到當地政府計劃結合音樂、旅遊邀請江門出生的多名香港藝人到當地演出，帶動消費。他認為香港雖有不少盛事，但業界合作仍待加強，才能透過盛事取得效益。

長周末期間仍有不少市民留港，黃家和稱按過去長假期經驗可見，留港市民消費意欲不算強，會較「節儉些」；而日前逾2000間食店公布推出七一優惠，政府亦有慶祝活動、免費乘搭電車等，料有一些幫助。

回顧香港近期零售狀况，零售管理業協會主席謝邱安儀昨在商台《政經星期六》稱，今年5至6月零售業市况較弱，又說五一黃金周表現不理想，認為原因在遊客購買習慣改變及4月起天氣欠佳影響，繼而影響黃金周銷情，預計5月零售業生意較去年同期下跌，6月更為業界「傳統淡季」。

五一市况遜預期 零售業會辦購物節增消費

被問到日前公布的提升內地客免稅額會否有助生意於暑期好轉，謝邱安儀稱「希望會」，但暑期遊客增加的同時，港人亦多外遊，尤其家長會趁學校假期，與子女一同外遊，但認為外遊港人不會「去足兩個月」，希望協會籌辦的「香港開心購物節」可以鼓勵市民在港期間多些消費。