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七一無遊行申請 鄧炳強：或感政府實幹

【明報專訊】明天是七一回歸紀念日，警方昨回覆本報稱，暫無收到任何在當日舉行公眾遊行或集會的通知。被問到今年七一無團體申辦遊行或集會，保安局長鄧炳強表示，可能反映市民認為現屆政府幹實事及政策不錯，亦反映市民明白有很多方法表達意見，如出版文章、召開記者會，甚至與政府官員見面等。他又說，七一當日有很多喜慶活動，需確保安全有序舉行，但不能抹煞有人擾亂，要做好準備迅速應對。

稱市民滿意政策 做好準備防騷亂

鄧炳強接受港台訪問提到，公眾活動數目減少原因有很多，他相信，很多香港市民經歷2019年反修例運動後，縱使想舉辦和平示威及集會，但明白到很多想危害香港及國家安全者會藉以騎劫活動，故選擇其他方法表達意見，他認為是正常及「非常負責任」。

社民連：無黨員被跟 有否接電話「不便透露」

以往也有舉辦遊行的社民連，主席陳寶瑩向本報稱今年不會在七一當日舉辦公眾遊行或集會。至於是否考慮到就《基本法》23條制定的《維護國家安全條例》生效後舉辦遊行或集會的風險，她稱社民連多年未有在七一舉辦相關公眾活動，形容「很無奈」。過往七一前夕，該黨都有成員稱曾被執法人員跟蹤或接觸他們，陳稱今年無黨員表示被跟蹤，至於有否接到執法人員電話則「不便透露」。

翻查資料，最近一次七一遊行為2020年，大批市民在警方反對下走上街頭，當日港島約有370人被捕，包括《港區國安法》首案被告唐英傑。2021年至去年均無七一遊行，零星市民仍會上街表達訴求，包括去年有人手持寫有「廢除國安法例、釋放政治囚犯」標語遭截查及送走，社運人士「女長毛」雷玉蓮亦借行為藝術，反映「蝸居」住宿者的訴求。

相關字詞﹕港區國安法 維護國家安全條例 保安局 反修例事件 七一遊行

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