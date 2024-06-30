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港聞

港聞二

上任兩年稱政策漸見效 經濟正轉型信港人靈活 李：政府搭台創機遇 業界亦須求變

【明報專訊】新政府上任兩周年，特首李家超昨在facebook上載影片總結任內工作，包括完成《基本法》23條立法及落實「愛國者治港」原則等。他形容，政府會做好「導演」和「搭台」角色，創造機遇給不同業界，但業界經營者和作業者也要演好自己的角色，不斷求變創新，香港才可演出「一幕又一幕更精彩的成績」。李家超昨出席慶祝香港回歸活動致辭稱，香港正處經濟轉型期，但相信港人一向靈活多變，而政府會團結各界全力拼經濟、謀發展、惠民生。

提劏房撤辣夜繽紛 未言垃圾徵費

李家超於影片稱，上任至今兩年感受責任重大，但使命光榮。他提到建立了「以結果為目標」的實幹團隊，不斷創新求變、團結社會，今屆政府不少政策已愈見成效，又逐一點出本屆政府完成的工作，包括成立「解決劏房問題」工作組、成立關愛隊、樓市「撤辣」、18區舉辦「日夜都繽紛」活動等，但未提及爭議較大、上月宣布暫緩的垃圾徵費。

副政務司長卓永興接受《星島日報》訪問，被問到本屆政府會否重推垃圾徵費，他稱先行先試計劃找出很多問題，須思考如何改善法例，強調施政要因時制宜、因地制宜，「不會說實今屆政府一定會，或一定不會實行」。

鄭雁雄：港應守根基入國家大局 逢變則興

另外，香港各界慶典委員會昨起一連4日在維園舉行「慶祝香港回歸祖國27周年」活動，李家超、中聯辦主任鄭雁雄等出席啟動禮。李家超致辭稱，香港面臨經濟轉型，相信港人可把握機遇，創造更輝煌成績。他稱過去一年完成《基本法》23條立法及區議會選舉兩項重要的政治工作，而香港社會整體穩定，經濟發展穩步向好。

維園嘉年華逾20攤位 設AI區展非遺文物

鄭雁雄致辭的時候表示，一國兩制取得舉世公認的成功，香港的「變與不變」外人可以「裝糊塗」，但港人最清楚不過。他強調，香港的一國兩制、法治環境、民主自由等都沒變，香港應守住不變的根基，融入國家發展大局，「逢變則興」。

慶回歸嘉年華以「萬千氣象看中華」為主題，現場設20多個攤位，有四川、山東等地的非遺文物展出，亦有來自內地和澳門的品牌，如中國移動在場內設AI互動展區等。今明兩日開放時間為上午10時至晚上8時，後日（2日）為上午10時至中午12時。

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