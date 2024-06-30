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僱主無買勞保 工權會：有個案追討7年

【明報專訊】有律師表示，工業意外死者家屬可循民事索償，若僱主無買勞工保險亦無力賠償，需入稟申請其破產或清盤，法定的僱員補償援助基金才會提供賠償，過程需時。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，過往有類似個案追討耗時7年。

關注勞工案件的律師林正文表示，工傷家屬可循民事索償，惟面對不少困難，若涉及致命個案，更需提供死亡證明和遺產承辦書，程序複雜。他說，無買勞保的僱主通常也不會出庭，令民事程序被拖慢，「普通的一個索償都可能要兩年」，待確定賠償金額後，還有「誰給錢」的問題，僱員補償援助基金管理局為保障公帑，也會看一下僱主有否參與訴訟，如僱主不上庭或無力賠償，管理局會加入處理案件，審核僱員的身分、傷勢及應得賠償等。

若僱主無買勞工保險亦無力賠償，家屬還需申請涉案僱主破產或清盤，證明其並無資產剩餘，林正文稱過程又需一兩年，若僱主失去聯絡，提控人亦需登報通知，待用盡一切方法最終成功申請僱主破產或清盤，僱員基金局才會批出補償。律師費方面，林正文稱基金只提供工傷案的律師費，至於若家屬控告僱主疏忽導致意外，相關律師費會在案件審結後從賠償中扣除，視乎案件複雜程度，或涉20萬至40萬元不等。

無買勞保罰6000元

「為何給幾十萬買」

有份協助陳兆豐家屬的蕭倩文表示，對於高危行業，一個持牌工人加一個雜工的保險費每年約40萬元，部分僱主會選擇不買，正如陳的僱主無買勞保，僅被判罰6000元，「那作為一個僱主，為什麼一年要給幾十萬去買保險呢？」她嘆說，12年前亦有一名年輕工人在搭棚時墮斃，當時僱主同樣無買勞保，追討過程耗時7年，「事情仍是這樣發生，沒有進步過」。

倡簡化程序 設中央補償

蕭建議當局應簡化僱員補償援助基金程序，只需證明是工傷且僱主沒有買勞保，就盡快批出賠償，並提供「疏忽案」的律師費；或成立中央補償基金，由政府運作，負責批出所有工傷賠償。

相關字詞﹕林正文 蕭倩文

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