子墮棚死 八旬婦接手亡夫續討公道 行動不便10年未出家門 為追究「壞老闆」撐下去

明報記者 潘明卉

追討未了 九旬夫臨終記掛

2022年5月7日，油麻地吳松街發生工業意外，陳兆豐搭棚時疑斷安全繩，失足由6樓飛棚墮下身亡。兆豐的離世，對86歲媽媽陳太造成沉重打擊。她表示，10年前因手術後遺症，下半身喪失大半的神經線，需要撐着助行架才能緩慢步行，已將近10年沒有出過家門。

兆豐在世時，陳太雖有病痛，生活卻充滿溫馨。知道媽媽行動不便，兆豐特地將電線拉到牀邊，讓媽媽可以隨時看電視，「我進去休息一下，裏面又可以開部電視來看」。陳太憶述，兆豐中學畢業後就投身社會工作，當時尚未滿18歲，跟從一個裝修師傅學習，因未成年而未被正式聘請，但他勤奮懂事，師傅亦讚不絕口。兆豐其後考取搭棚和紮鐵等多個工種的牌照，從此擔起家庭的經濟重擔。陳太笑言，兆豐每月還會給數千元伙食費。

僱主欠薪5萬 未購勞保

「那是拿命換回來的錢」

然而，陳太沒想到的是，兆豐會因工業意外離世，其僱主未有為其購買勞工保險，且欠薪5萬元，事發後失去聯絡約一年半。兒子的血汗錢遲遲未能追回，陳太含淚哽咽道：「為什麼偏偏遇到一個這麼壞的老闆，工資拖欠到現在，那些是（兒子）拿命換回來的錢！」

本月中，兆豐的爸爸因腎衰竭離世，終年91歲。陳太說，丈夫離世前幾日，即使意識模糊，仍念叨着見到兆豐，「說小兒子來探望他」。如今，幼子和丈夫相繼離世，原本的一家四口，只剩下陳太和長子。由於工作關係，長子需內地和香港兩邊走，還要抽空處理爸爸的身後事，並協助追討弟弟的傷亡賠償。

身體日差 「怎麼都撐着」

陳太現時獨自居住土瓜灣的單位內，自兆豐出事後，她就一直睡在兆豐的牀，現在連丈夫也不在身邊了，「幾十年對着一間屋，現在變成自己一個人，冷冷清清，但是沒有辦法，走完一個又一個，你改變不了」。

陳太說，自己的身體一日比一日差，但不會放棄為兒子追回欠薪，討回公道，「我怎麼都會撐着，看看撐不撐得下去」。

遺產順序繼承問題

長子稱須由父母申法援

談到此處，陳家長子也感極度無奈，他說因弟弟沒有配偶及子女，在現行法例下，必須由父母出面處理弟弟的遺產承繼及申請法援，即使早前爸爸身體每况愈下，仍要為兆豐處理遺產承繼及申請法律援助而四處奔波，而爸爸離世後，法援申請人又要更改成媽媽，現正等候律師安排。

長子無奈說，理解法律程序希望確保賠償不會被濫用，但也希望能考慮到高齡家屬追討的困難。

意外後，兆豐的僱主許佢成失去聯絡一年半，勞工處向法庭申請拘捕令，許去年11月被警方拘捕，其後因無買勞保罪成，被判罰款6000元，惟他否認3項職安健相關罪行，而當年拖欠的5萬元亦未歸還，家屬無奈展開漫長司法程序。

勞處：密切跟進 或轉介破欠

勞工處回覆本報查詢時稱，死亡案件辦事處正密切跟進已故僱員陳兆豐的工傷死亡個案，並提供適切協助；如有需要，勞工處亦會轉介其家屬向破欠基金申請特惠款項。

長子嘆官司「二次傷害」

陳家長子嘆說，無論僱主得到怎樣的結果，對家人而言都不會有什麼改變。從數次開庭、僱主不認罪，到審前覆核押後至今年7月，所有後續程序只是對家人的「二次傷害」，「其實整個程序不止對我們，我想對所有這類意外的家屬來說，這個後續的所有程序，我覺得傷害都很大」。

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