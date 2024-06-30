長者學苑獲撥8000萬 學額料增至1.5萬個

學員圓中樂夢：無想過生活如此多姿多采

玉玲說，一直對古箏等中樂器感興趣，認為演奏優雅，但因完全不諳音樂而卻步。直至她接觸長者學苑計劃，參加由長者和中小學生組成的「長幼中樂團」，經導師建議學習手法較簡單的柳琴。「雖然係最簡單嘅樂譜，一路數落去我就識，但一抽起一個音符就唔識」，她說自己手指不夠靈活，與其他學生的學習進度明顯有別。「有諗過放棄，但彈吓彈吓都幾好聽，咁就有一首歌。」

玉玲不斷練習，靠數手指讀譜認清每個音符，早前與樂團在「長者學苑鳴謝及嘉許典禮」上演出，獲最佳表演獎。玉玲說除了大感滿足，亦很開心與中小學生合作，「有重返校園的感覺，充滿新鮮感，每次看到學生充滿朝氣活力，感覺自己都年輕咗」。

另一七旬學員自製太極扇教學短片

「孫仔都話好驚喜」

同樣73歲的學員李玉英加入長者學苑15年，她說一開始因不會使用電腦，故參加小學舉辦的初級電腦班，學習速成打字。其間她發現自己對電腦感興趣，便繼續到中學和大學修讀進階班，包括製作簡報、剪片和管理YouTube帳戶。英姐更把自己擅長的太極扇融入新技能，自行製作教學影片分享，「有第一個作品後很興奮，睇十幾廿次都好像很開心，孫仔都話好驚喜」。

去年施政報告宣布為長者學苑計劃額外注資8000萬元，勞福局首席助理秘書長（福利）4陳雅詠說，預計2024/25年度學習名額可增加5000個，至總數1.5萬個，同時開辦更多課程，回應長者的學習需求。安老事務委員會主席李國棟補充，不少「老友記」對退休生活規劃有興趣，將於近月與匯豐銀行合辦理財課程。