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港聞

港聞二

兩歲女獨留公園 疑染毒癮母被捕

【明報專訊】一名約兩歲女童前晚被發現徘徊旺角洗衣街兒童遊樂場，疑被遺棄。女童31歲母親昨凌晨到警署了解，涉虐兒被捕。據悉被捕母親疑染毒癮，向警方聲稱將女兒交予朋友照顧，但未能交代詳情。女童無表面傷痕，昨留院觀察。

社署開會制訂女童福利計劃

社署表示，有關家庭並非社署跟進個案，女童正在醫院接受檢查。社署社工已接觸女童家人，稍後召開會議為女童制訂合適的福利計劃及跟進。

警方前晚約7時接報案，指一名女童徘徊洗衣街兒童遊樂場，疑被遺棄。女童年約兩歲，身高約80厘米，體重約10公斤，被發現時身穿米色背心、淺藍色短褲及粉紅色涼鞋。女童身上沒有身分證明文件，沒有表面傷痕，被送往廣華醫院留院觀察。

母稱曾託友人照顧 未能交代對方身分

據了解，一名家庭主婦前日黃昏發現女童獨自在兒童遊樂場內玩耍，花約半小時尋找其親人不果後報案。女童未能交代其個人資料，警方遂向傳媒發相找尋女童親人。

昨凌晨約4時，31歲姓董母親到旺角警署了解女兒情况，經調查後涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕扣查。據悉被捕女子向警方聲稱將女兒交予朋友照顧，但未能透露對方身分。探員昨早在花墟道一帶店舖查看閉路電視片段，案件由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進。

臨牀心理學家葉妙妍表示，事件會否令女童留下陰影因人而異，但擔心女童長期被交予不同人照顧。葉解釋，兒童一般6個月大時開始認人，並與固定照顧者建立依附關係，若缺乏固定生活環境及照顧者，或影響將來情感及社交發展。

兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，尋求他人協助照顧兒童時，應確保對方可靠及有能力照顧，否則應向政府及民間團體的綜合家庭服務中心求助。她續稱，過往曾有幼童誤服毒品個案，今次社署善後處理需萬二分小心，「唔好以為搵到媽媽就ok」。她說衛生署、醫管局及社署等部門設「兒童身心全面發展服務」，如母親在懷孕時已染有毒癮，相信屬高危孕婦並需跟進。她表示，獨留幼童在街上極為不妥當，一方面兒童感惶恐，亦易生意外，包括跌倒受傷，甚至被人帶走，今次幸得市民協助，希望其他市民如留意到類似情况，亦可伸出援手。

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