涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審

被告為學生 同案兩男已認罪判囚

被告張羽妍（19歲）報稱學生，被控於2021年9月13至14日將事主X非法及損害性地禁錮；以及於同年9月14日勒索X交出港幣150萬元。同案兩名被告張煒賢及梁正賢早前認罪，分別被判囚40及36個月。

酒店約會 3男闖入拍裸體片

控方開案陳辭稱，X自2020年起加入Telegram群組尋找兼職女友，被告張煒賢則為中介。2021年9月13日晚，張煒賢帶同被告張羽妍前往金鐘一間酒店與X約會，當張羽妍與X洗澡時，被告梁正賢與兩名不知名男子突然闖入浴室拍攝其裸體影片。X見狀衝出浴室欲穿回衣服，遭人從後制服；張煒賢其後再出現，詢問X是否私下與他們公司的女生約會，並以裸體影片要脅X賠償50萬元；X承認，感害怕下交出手表作抵押，並答應到自動櫃員機提款。

事主交出5名表 遭勒索150萬

銀行提款寫字條求救

控方續稱，X在兩名不知名男子陪同下回家，再取出4隻手表。張煒賢其後聲稱知道X的職業，又指示X撫摸張羽妍的胸部，拍片後共索款150萬元。翌日，X再被帶到3間銀行提款，之後在無人在旁下，向銀行櫃枱寫字條表示自己正被勒索，請求代為報警。警員到場後拘捕張煒賢，同年10月21日拘捕張羽妍。

控方表示X感害怕及尷尬，向法庭申請於屏風後作供；辯方反對申請，法官崔美霞押後於案件下周二（7月2日）續審時處理。

【案件編號：DCCC 336、1176/22】