明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審

【明報專訊】一名男子與「兼職女友」約會，其間疑遭4名男子闖入酒店房間拍攝裸體影片，被要脅支付150萬元，否則發布影片。事後3人被捕，同被控非法禁錮及勒索罪，其中涉案兼職女友不認罪，昨在區域法院受審。控方開案陳辭稱，事主被拍下裸體影片後，有人指示事主摸女方胸部和拍片，又陪同事主到銀行提取現金；事主寫字條向銀行職員求助後獲救，在事件中損失131萬元及5隻共值約282萬元的名表。

被告為學生 同案兩男已認罪判囚

被告張羽妍（19歲）報稱學生，被控於2021年9月13至14日將事主X非法及損害性地禁錮；以及於同年9月14日勒索X交出港幣150萬元。同案兩名被告張煒賢及梁正賢早前認罪，分別被判囚40及36個月。

酒店約會 3男闖入拍裸體片

控方開案陳辭稱，X自2020年起加入Telegram群組尋找兼職女友，被告張煒賢則為中介。2021年9月13日晚，張煒賢帶同被告張羽妍前往金鐘一間酒店與X約會，當張羽妍與X洗澡時，被告梁正賢與兩名不知名男子突然闖入浴室拍攝其裸體影片。X見狀衝出浴室欲穿回衣服，遭人從後制服；張煒賢其後再出現，詢問X是否私下與他們公司的女生約會，並以裸體影片要脅X賠償50萬元；X承認，感害怕下交出手表作抵押，並答應到自動櫃員機提款。

事主交出5名表 遭勒索150萬

銀行提款寫字條求救

控方續稱，X在兩名不知名男子陪同下回家，再取出4隻手表。張煒賢其後聲稱知道X的職業，又指示X撫摸張羽妍的胸部，拍片後共索款150萬元。翌日，X再被帶到3間銀行提款，之後在無人在旁下，向銀行櫃枱寫字條表示自己正被勒索，請求代為報警。警員到場後拘捕張煒賢，同年10月21日拘捕張羽妍。

控方表示X感害怕及尷尬，向法庭申請於屏風後作供；辯方反對申請，法官崔美霞押後於案件下周二（7月2日）續審時處理。

【案件編號：DCCC 336、1176/22】

上 / 下一篇新聞

科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
港島西眺水龍捲 天地連一線
港島西眺水龍捲 天地連一線
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
欲悼梁健輝 日人被拒入境
欲悼梁健輝 日人被拒入境
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食