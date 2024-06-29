明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務

【明報專訊】自2016年成立、專門接收遺棄刺蝟的香港刺蝟協會，日前在社交平台宣布終止領養服務。協會主席Zofeya向本報稱，會方一直有就領養收取費用，用於支付糧食、醫藥等開支，至本周三（26日）遭漁護署人員「放蛇」，指協會向領養者收費屬「非法銷售」，為免承受法律風險，決定終止相關服務。她表示一直有就領養嘗試向署方申請牌照但未成功，不滿「非法買賣一直存在不處理，但搞我們做救援的」，冀當局探討有否空間檢討法例。

明報記者 鄭律銘

漁署：「出售」涵任何轉讓以換取代價

漁護署回覆本報時確認，「接獲報告」後就懷疑無牌出售刺蝟採取執法行動。署方解釋，「出售」定義涵蓋「任何轉讓動物以換取代價」的行為，因此任何人或動物福利機構的領養活動，若收取領養費作為轉讓動物條件，會被視為出售，一經定罪最高可判罰款10萬元。

主席：曾有人轉售 決定收領養費

Zofeya說，周三原擬供人領養的刺蝟「屁蛋」患膀胱結石，患病動物一般少人願接收，因此一度高興，事前不知就領養收費違法。她說自己是珍禽異獸獸醫護士，早年不時見到棄養刺蝟，在山上及大埔海濱公園都有發現，不少動物如兔都有相應組織支援，但刺蝟則欠奉，因此創立協會。

專接收遺棄刺蝟 歷年逾170隻

她說協會由2017年中有紀錄至今共接收176隻刺蝟，目前照顧13隻，將養至終老，不再開放領養。她解釋，協會成立之初曾供人免費領養，但發現有人領養後轉售，有違協助動物原意，因此決定收取600元領養費。她說照顧刺蝟每月開支包括糧食、醫藥費用等，自己收入未能應付支出。她表示能力所限，日後最多只能再接收多2至3隻新棄養刺蝟。

為滿足領養要求，Zofeya稱曾向漁護署申請相關牌照，但因動物品種問題一直未成功；她說協會亦曾向稅務局多次申請為慈善機構，並應要求提供救援動物數量等資料，同樣未成功。稅務局回覆查詢稱，基於《稅務條例》的公事保密規定，不能評論或透露個別個案稅務資料；而處理這類申請時，會考慮一系列因素，以確認其慈善團體地位。漁護署表示沒接獲協會就豁免持有動物售賣商牌照的許可申請。

漁農界立法會議員何俊賢表示，若相關機構真的出於「良好用心」，確能幫助小動物，但認為須謹慎處理可能出現的問題，並以合法方法提供服務；政府亦應考慮推出措施，確保有意飼養任何寵物的市民事前知悉應負責任，從源頭減少棄養。

針對棄養刺蝟處理，漁護署稱市民不應隨便棄養，如考慮棄養可將其交予署方轄下的動物管理中心，而2021年至今年3月署方沒接收任何棄養刺蝟。香港愛護動物協會表示，曾為數隻適合領養的刺蝟慎重篩選合適領養人，如市民發現有刺蝟被遺棄，或無法再照顧家中刺蝟，可向漁護署或其他信譽良好機構尋求意見。

上 / 下一篇新聞

科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
港島西眺水龍捲 天地連一線
港島西眺水龍捲 天地連一線
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
欲悼梁健輝 日人被拒入境
欲悼梁健輝 日人被拒入境
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食