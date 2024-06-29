收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務

明報記者 鄭律銘

漁署：「出售」涵任何轉讓以換取代價

漁護署回覆本報時確認，「接獲報告」後就懷疑無牌出售刺蝟採取執法行動。署方解釋，「出售」定義涵蓋「任何轉讓動物以換取代價」的行為，因此任何人或動物福利機構的領養活動，若收取領養費作為轉讓動物條件，會被視為出售，一經定罪最高可判罰款10萬元。

主席：曾有人轉售 決定收領養費

Zofeya說，周三原擬供人領養的刺蝟「屁蛋」患膀胱結石，患病動物一般少人願接收，因此一度高興，事前不知就領養收費違法。她說自己是珍禽異獸獸醫護士，早年不時見到棄養刺蝟，在山上及大埔海濱公園都有發現，不少動物如兔都有相應組織支援，但刺蝟則欠奉，因此創立協會。

專接收遺棄刺蝟 歷年逾170隻

她說協會由2017年中有紀錄至今共接收176隻刺蝟，目前照顧13隻，將養至終老，不再開放領養。她解釋，協會成立之初曾供人免費領養，但發現有人領養後轉售，有違協助動物原意，因此決定收取600元領養費。她說照顧刺蝟每月開支包括糧食、醫藥費用等，自己收入未能應付支出。她表示能力所限，日後最多只能再接收多2至3隻新棄養刺蝟。

為滿足領養要求，Zofeya稱曾向漁護署申請相關牌照，但因動物品種問題一直未成功；她說協會亦曾向稅務局多次申請為慈善機構，並應要求提供救援動物數量等資料，同樣未成功。稅務局回覆查詢稱，基於《稅務條例》的公事保密規定，不能評論或透露個別個案稅務資料；而處理這類申請時，會考慮一系列因素，以確認其慈善團體地位。漁護署表示沒接獲協會就豁免持有動物售賣商牌照的許可申請。

漁農界立法會議員何俊賢表示，若相關機構真的出於「良好用心」，確能幫助小動物，但認為須謹慎處理可能出現的問題，並以合法方法提供服務；政府亦應考慮推出措施，確保有意飼養任何寵物的市民事前知悉應負責任，從源頭減少棄養。

針對棄養刺蝟處理，漁護署稱市民不應隨便棄養，如考慮棄養可將其交予署方轄下的動物管理中心，而2021年至今年3月署方沒接收任何棄養刺蝟。香港愛護動物協會表示，曾為數隻適合領養的刺蝟慎重篩選合適領養人，如市民發現有刺蝟被遺棄，或無法再照顧家中刺蝟，可向漁護署或其他信譽良好機構尋求意見。