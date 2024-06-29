9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花

全屬新義安 3為高層

東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨表示，警方於涉案單位發現9名男子，相信3人為黑幫高層，另外6人為同一派系成員，預備舉行紮職儀式。單位內檢獲一批懷疑用於儀式的物品，包括一支紅色棍、8個簪花、一個用過的化寶盆、兩張分別寫有6名被捕人中文全名的白紙及黃紙。

另外，警方在其中一人身上檢取一張寫有三合會戒條和誓辭的白紙，在另一人身上檢取一封裝有6000元現金的利市。

經初步調查，警方以「參加三合會社團的集會」罪拘捕9人，相信他們正預備舉行一個三合會紮職儀式。9名被捕人中，兩人無業、兩人退休、一人報稱商人，其餘分別任職地盤工、麻將館職員和送貨工人；涉案單位是其中一名被捕人註冊的公司地址，相信有營運正當生意。温景亨強調警方會繼續打擊三合會活動，根據《社團條例》第20條，任何人參加三合會社團集會，最高可罰款25萬元、監禁7年。