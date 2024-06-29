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港聞二

陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯

【明報專訊】基督教正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，正遭通緝、身處英國的正生會前董事兼書院前校長陳兆焯昨首度發聲明，稱從沒挪用正生會資金，九成捐款用於大嶼山下徑的宿舍和學校。他亦稱，辭去職務後曾到銀行辦理更改簽名的手續，但因「有關單位」未能配合，正生會無法動用資金。政府斥陳兆焯「意圖玩弄公關伎倆砌詞狡辯」。

稱九成捐款用於校舍

政府發言人回應稱，陳兆焯涉嫌捲款逃離香港，竄藏外地，甚至拒絕調回任何資金到香港幫助師生，強烈譴責其醜惡及自私行為。發言人續指，陳兆焯若認為自己無犯法，應立即回港向市民交代，接受調查，而非透過向支持者發出電子信息，混淆視聽，意圖玩弄公關伎倆砌詞狡辯、推卸責任。

陳兆焯昨以「給支持正生會及正生書院朋友的信」為題發信，稱一直以來正生會收到的捐款都用於正生書院、戒毒服務和海外事工，其中九成款項用在大嶼山下徑的宿舍及學校。他列出多項支出，包括正生會及正生書院每月開支最少110萬元，當中涵蓋下徑治療中心的食宿和教育學習費用，由2020年11月開始籌款至2024年1月正生會所有銀行帳戶被凍結期間，總開支逾4290萬元；加上新康復中心建築尾期2000萬元，合共支出6290萬元。

他解釋，籌款是因正生會於2018年及2019年分別錄得848萬元及439萬元虧損 ，正生會及正生書院有員工需停薪留職、提早退休及減薪三成，同時因要支付下徑新康復中心建築費，遂接受傳媒訪問呼籲捐款。

陳兆焯稱，他和同遭通緝、現已離港的正生會創辦人林希聖於4月12日辭去正生會職務後，馬上到銀行辦理更改簽名的手續，但「當時遇上有關單位未能配合，手續未能辦妥」，未能動用資金，停辦書院是「痛苦的決定」，希望大眾諒解。

指銀行稱轉名需待警指示

林希聖：現兩帳戶「半開放」

林希聖向本報補充稱，當時銀行表示帳戶需待警方解凍或有指示，才能辦理所有相關的轉名手續。被問到正生會有否未被凍結、仍可運作的帳戶，林稱有一個儲蓄戶口及一個支票戶口，但均為「半開放狀態」，「就係偶然可以郁動下，好多時都唔得」。他又稱，正生基金董事會早前已通過借出120萬元，支付2月員工薪金，現由正生會行政總裁李國基處理。本報正向李國基查詢，暫未有回覆。

正生會前董事、現任書院校監崔康常則向本報表示，正生會仍有可調動資金的戶口，亦曾支出1月的員工薪金，質疑因戶口凍結而缺乏資金一說。

陳：英工作無關正生運作經費

陳兆焯又在信中表示，正生會一直有在海外工作，不明白為何被警方指控為挪用公款。他稱2021年曾向董事會透露退休並移居英國的想法，對方建議他探討正生會擴展到英國的可能性，2022年初在英國創立非牟利組織「英國基督教正生會」，撥款到英國，與香港正生會、正生書院的運作經費無關，有關資金用於擴展正生會服務，在香港以外分享「正生的故事」，已在英國服務數百人。他說，早前未有回應因由是礙於「法律和公司組織結構的限制」延遲，認為要謹慎處理，避免「相關人士的情况變得更壞」；又稱自己現時暫未能回港，「現在只好在英國面對許多服務上的需求時，自己好好努力，希望能幫助到有需要的人，如同在國內及香港一樣」。

相關字詞﹕正生書院 正生會

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