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跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊

【明報專訊】原定今起一連3日舉辦的「同志驕傲月市集」及「Marketoo市集×公開試當真」接連取消。兩個市集均原定舉辦至7月1日，食環署稱日前留意到有關組織舉辦活動，但未有接獲臨時公眾娛樂場所牌照申請，故向相關機構查詢活動性質，提醒相關法規，兩主辦方均稱將取消相關活動。前者主辦方稱，2021年起曾舉辦3次市集，均無申領牌照，對執法標準感模糊；後者主辦方指因「不可抗力因素」需取消市集。

Marketoo：擬同月延期復辦

「Marketoo市集×公開試當真」原定今日起在啟德商場AIRSIDE舉行，Marketoo市集昨在facebook專頁稱，數月來一直非常用心準備市集，最終無奈「因不可抗力因素」，只能取消。本報昨向主辦方查詢取消原因，對方稱不便回應，並稱有意延期至下月20至21日復辦市集，統計檔主意見後再探討可行性。本報記者昨在現場未見攤位及佈置，相關舖位空置，門外以圍板遮蓋。

同志市集：警曾問細節 沒提申牌

本地同志組織「大同」創辦人Francis表示，原定今日起在尖沙嘴商場iSquare舉辦「同志驕傲月市集」，周二接獲食環署通知，由於未有申請「臨時公眾娛樂場所牌照」或「公眾娛樂場所牌照」，故活動需取消。據他了解，署方同時通知提供場地的iSquare不能向「大同」租場。他說，早在今年2月與商場磋商日期，4月開始對外初步宣傳；警民關係組人員曾分別與主辦方及商場聯絡，並要求主辦方介紹市集舉辦細節，包括攤檔種類、表演流程、獲邀嘉賓及其分享內容，當時警方代表未有表達憂慮，亦無要求主辦方申請任何牌照。本報昨向警方查詢，警方口頭着本報向食環署查詢。

Francis續稱，各方籌辦活動時已投入約數萬元，對取消活動感可惜，期望相關部門日後盡早清晰交代活動申請要求。主辦方明天（30日）將以私人形式舉行小型活動，涵蓋專題分享及表演等，參與者需要事先報名，期望在「同志驕傲月」繼續推廣多元伴侶保障、性小眾平等、跨性別人士認證等議題。

食環：過去活動不評論

食環署昨日回覆查詢稱，曾向舉辦尖沙嘴活動的機構提醒相關法規，及後機構表示將取消活動；就着一些在過去舉行的活動，署方並未掌握具體資料，不會評論。食環署又說，至於啟德的活動，主辦單位稱將取消原定活動，並同時就下月其他日期在同一地點舉辦的活動，向署方申請臨時公眾娛樂場所牌照，署方正處理申請。署方稱，如接獲投訴或巡查發現懷疑無牌經營的公眾娛樂場所，人員會蒐證，如有足夠證據會採取執法行動。

翻查署方「申請公眾娛樂場所牌照及臨時公眾娛樂場所牌照簡介」，根據《公眾娛樂場所條例》所須持有牌照的規定，並不適用於在公眾有權進出、主辦機構無權控制公眾入場的公眾地方舉行的娛樂活動。文件無具體列明獲豁免的地方。

根據「Ｔ訴警務處長」案，上訴申請人於2011年「國際不再恐同日」曾在銅鑼灣行人專用區參加示威，並在臨時舞台表演舞蹈表達反歧視信息。在場警員認為表演構成「公眾娛樂」、按法例規定籌辦人須領取牌照，中止表演。終審法院最終駁回警務處長上訴，解釋籌辦人無權力把他人排除出舉辦表演的行人專用區，因此專用區不屬公眾娛樂場所，毋須領牌。

相關字詞﹕公眾娛樂場所條例 食環署

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