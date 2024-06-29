穗中山一院收醫療券 首日3港人用

設服務點 專人助登記醫健通

在中山一院進門處的門診諮詢服務中心已增設「香港長者醫療券服務點」，另一側是醫健通登記櫃位，有兩名身穿「醫健通」制服的工作人員協助香港長者登記。工作人員盧惠勤說，首日有不少香港長者到此登記「醫健通」，並有3人成功使用醫療券支付。她強調，登記程序需本人親身到場，出示香港身分證完成實名驗證。她並建議長者下載「掌上中山一院」手機程式，到該院掛號處登記，相當於註冊一個「香港長者醫療券用戶」，以便日後使用。

7·15起醫健通病歷「北上」

盧又提醒，長者如需就診，可先透過手機程式的「香港長者醫療券預約」功能選擇科室並掛號，需先自行墊支10元人民幣的掛號費，就診時向醫生說明自己有香港長者醫療券帳戶，繳費時到註明「香港長者醫療券」的收費窗口辦理，屆時會退還10元掛號費，再於醫療券帳戶中扣除其餘診金。

盧稱，現時「醫健通」系統可查到醫療券餘額及藥物紀錄，從7月15日開始，患者在香港的病歷、檢查結果等將可傳送至內地，患者在內地就診的資料亦會同步上載，有參加合作計劃的內地或香港醫院都可取得相關數據。此外，患者亦可利用「醫健通」手機程式，自行上載病歷或檢查結果的PDF檔案，免去攜帶大量文件之不便。

明報記者 林迎