穗中山一院收醫療券 首日有港人完成支付

設服務點 專人助登記醫健通

在中山一院進門處的門診諮詢服務中心已增設「香港長者醫療券服務點」，另一側是醫健通登記櫃位，有兩名身穿「醫健通」制服的工作人員協助香港長者登記。工作人員盧惠勤說，首日有不少香港長者到此登記「醫健通」。她強調，登記程序需本人親身到場，出示香港身分證完成實名驗證。她並建議長者下載「掌上中山一院」手機程式，到該院掛號處登記，相當於註冊一個「香港長者醫療券用戶」，以便日後使用。

7·15起醫健通病歷「北上」

盧又提醒，長者如需就診，可先透過手機程式的「香港長者醫療券預約」功能選擇科室並掛號，需先自行墊支10元人民幣的掛號費，就診時向醫生說明自己有香港長者醫療券帳戶，繳費時到註明「香港長者醫療券」的收費窗口辦理，屆時會退還10元掛號費，再於醫療券帳戶中扣除其餘診金。

醫務衞生局稱，從7月15日開始，香港市民可透過醫健通App的「個人資料夾」功能，將他們在中山一院或其他境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，獲市民授權的香港醫護機構在香港跟進護理時，可通過醫健通系統取覽。至於香港醫療紀錄「北上」，局方指市民可利用醫健通App取覽部分重要醫療紀錄，而7月15日起，醫健通App的「跨境健康紀錄」將於港大深圳醫院試行，合資格領取醫療券的長者需提前透過醫健通App申請並向該院的醫護人員展示相關二維碼，便可讓對方查閱過去3年的醫健通電子健康紀錄副本；中山一院目前未有此安排，但會根據試行經驗，逐步擴展該功能至「長者醫療券大灣區試點計劃」下的其他醫療機構。

明報記者 林迎