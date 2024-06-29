明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

穗中山一院收醫療券 首日有港人完成支付

【明報專訊】廣州中山大學附屬第一醫院昨日起接受香港長者以醫療券付款，該院即日開設醫健通登記櫃枱及醫療券收費專窗，在該醫院的手機程式亦新開「香港長者醫療券預約」功能。有香港長者昨特意前往辦實名登記手續，以便日後就醫時使用。醫務衞生局表示，首日有6名香港長者在中山一院的支援站完成「醫健通」登記，並有1人用醫療券完成支付。

設服務點 專人助登記醫健通

在中山一院進門處的門診諮詢服務中心已增設「香港長者醫療券服務點」，另一側是醫健通登記櫃位，有兩名身穿「醫健通」制服的工作人員協助香港長者登記。工作人員盧惠勤說，首日有不少香港長者到此登記「醫健通」。她強調，登記程序需本人親身到場，出示香港身分證完成實名驗證。她並建議長者下載「掌上中山一院」手機程式，到該院掛號處登記，相當於註冊一個「香港長者醫療券用戶」，以便日後使用。

7·15起醫健通病歷「北上」

盧又提醒，長者如需就診，可先透過手機程式的「香港長者醫療券預約」功能選擇科室並掛號，需先自行墊支10元人民幣的掛號費，就診時向醫生說明自己有香港長者醫療券帳戶，繳費時到註明「香港長者醫療券」的收費窗口辦理，屆時會退還10元掛號費，再於醫療券帳戶中扣除其餘診金。

醫務衞生局稱，從7月15日開始，香港市民可透過醫健通App的「個人資料夾」功能，將他們在中山一院或其他境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，獲市民授權的香港醫護機構在香港跟進護理時，可通過醫健通系統取覽。至於香港醫療紀錄「北上」，局方指市民可利用醫健通App取覽部分重要醫療紀錄，而7月15日起，醫健通App的「跨境健康紀錄」將於港大深圳醫院試行，合資格領取醫療券的長者需提前透過醫健通App申請並向該院的醫護人員展示相關二維碼，便可讓對方查閱過去3年的醫健通電子健康紀錄副本；中山一院目前未有此安排，但會根據試行經驗，逐步擴展該功能至「長者醫療券大灣區試點計劃」下的其他醫療機構。

明報記者 林迎

上 / 下一篇新聞

科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
港島西眺水龍捲 天地連一線
港島西眺水龍捲 天地連一線
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
欲悼梁健輝 日人被拒入境
欲悼梁健輝 日人被拒入境
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食