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港聞

港聞二

影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎

【明報專訊】由鳳凰衛視聯合多家華語媒體發起的「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」，昨晚於灣仔會展舉行，今屆設六大獎項，其中諾貝爾物理學獎獲得者、實驗物理學家丁肇中獲頒「終身成就獎」。丁從事高能物理實驗，發現新物質J粒子，亦主持阿爾法磁譜儀實驗，測量宇宙射線來源及暗物質等，改變人類對宇宙認知。

特首李家超致辭時說，今年盛典是第十五屆，並首次在香港舉行，有多位重量級香港代表獲獎，包括在港長大的企業家、慈善家和保育領袖，也有成長以後來港發展的創科和演藝專才，反映香港是「匯聚人才的寶地」。

丁：實驗曾遭否定 證明他們錯

丁肇中發表得獎感言時提到4名對他影響至深的女性，包括祖母、外祖母、母親及妻子。他說自己長期埋首實驗室，感謝妻子支持並照顧家人，「沒有她，我不可能有今天」。他憶述母親曾說他沒物理天分，着其放棄發展，他昨在台上笑說：「可惜她（母親）很早去世，沒有發現自己的錯誤。」他又說，自己很多實驗曾遭別人否定「沒意義」、「不可能」，「（如今）證明他們都是錯的」。

在港土生土長的極地博物館基金創辦人李樂詩獲「影響世界華人大獎」，她昨在主持人邀請下高歌一曲。常攜口琴和牧童笛的她提到曾向一群企鵝演奏，並憶述自小目標是環遊世界，長大後透過撰稿和攝影掙取經費；1985年她隨國家南極考察隊多次到訪南極和北極，亦赴珠穆朗瑪峰考察。

此外，嘉華主席呂志和及XbotPark機械人基地創始人李澤湘，分別獲得「終身成就獎」和「影響世界華人大獎」，表彰他們多年回饋社會及培育年輕科技人才。兩名影壇紅星林青霞及湯唯則分別獲得「影響世界華人特別致敬大獎」和「影響世界華人大獎」。

本屆盛典由鳳凰衛視集團聯合中國新聞社、香港大公文匯傳媒集團、明報、星洲日報、旺旺中時媒體集團、亞洲週刊、歐洲時報、國際日報、澳華電視傳媒、中文導報、非洲時報、南美僑報、澳廣視、澳門日報、香港V等海內外多家有影響力的華語媒體機構共同發起，鳳凰衛視、鳳凰網、鳳凰秀聯合主辦。

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