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港聞

港聞二

鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭

【明報專訊】在民主派初選案被裁定串謀顛覆國家罪成的鄒家成，去年有意向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，涉自行透過女律師將投訴表格攜離荔枝角收押所。二人否認一項將未經授權物品攜離監獄罪，案件昨於西九龍裁判法院續審，辯方重申控方錯誤理解《監獄規則》，懲教署無權決定表格是否授權物品，控方則認為署方有權決定是否批准表格寄出。裁判官考慮後裁定本案表證成立，兩名被告選擇不作供、不傳召證人，押後下周二（7月2日）結案陳辭。

控：攜離一刻 投訴表變未獲授權

被告鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲、助理律師）被控於或約於2023年5月2日在香港，將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。辯方前日在中段陳辭時引述《監獄規則》第47（4）條，認為投訴表格本身屬已授權物品。昨甫開庭，主任裁判官徐綺薇邀請控方協助法庭，問鄒於去年4月28日當天循正式途徑向高級懲教主任索取表格，不論表格最終有否職員加簽批准寄出，該時表格是否屬授權物品，若是，由何時開始變成未獲授權物品。控方回應稱，4月28日當天表格是授權物品，但只是授權予鄒拿取，不是寄出，至5月2日鄒交給胡帶離監獄，表格則不是獲授權的一份，雖然該時表格已填妥，仍須通知懲教署，並獲署方授權，因此案發當天未獲授權的是表格加上帶離監獄的行為。

辯：未遵指引不等於犯罪

辯方表示控方錯誤理解《監獄規則》，認為懲教署沒有權力授權，只有法律可以，而《監獄規則》第47（4）條不受其他條例授權，有證人確認表格可以帶離監獄，只是要得到申請和批准，申請基於懲教署內部指引，不跟從指引不等於犯罪。徐官休庭片刻後裁定本案表證成立，案件押後至下周二下午結案陳辭。

【案件編號：WKCC 4600/23】

相關字詞﹕懲教署 將未經授權的物品攜離監獄罪 助理律師 鄒家成

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