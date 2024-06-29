提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數

鄭雁雄提出香港回歸以來有6項「不變」，包括高度自治、法治及營商環境、民主自由等，儘管有人誣衊特區已是「一國一制」，但形容在港生活的人深知「一國兩制」是「日用而不覺的習慣」，又說中央堅定維護香港特區憲制秩序、依法行使高度自治的權力，以及司法機關獨立行使審判權和終審權。

提6變 新選制「優質民主」

至於香港「變」方面也有6項，鄭雁雄說，中央全力挺港惠港、香港由治及興，「最大變化是從外人的凌辱殖民，變成中央的掌上明珠」；又說港人當家做主，新選舉制度是「符合香港實際的優質民主」；國家安全獲得保障，維護國家安全成為社會共識、集會遊行依法有序，不再為鬧而鬧；特區治理不斷完善；經濟長足發展；以及對外交往日益廣泛，國際影響力明顯擴大。

鄭雁雄認為，香港要守住不變根基，包括守住一國兩制，「當好制度創新示範區」，並發揮貫通「兩制」之利，把「超級聯繫人」轉化為「超級發財點」；守住國際優勢，「不僅不會被邊緣化，更不會被『內地化』」；守住發展之本，把握好中央政策是用好中國機遇的前提，特區政府及立法會有責任向市民解讀、宣傳及介紹中央政策；守住法治精神，要像愛護眼睛一樣，愛護香港的法治；守住最高原則及香港的文化特色。

梁君彥料通過法案多上屆35%

立法會梁君彥致辭稱，比起過往立法會，今屆立法會至今為止是最務實有為、最有隊形、最勇於擔當；又稱今屆立法會告別拉布內耗，回歸理性務實，預計截至7月中休會前已通過75項法案，比上屆立法同期多35%；審議公共開支方面，料在7月中可批出186個項目，涉及5000億元，較上屆多11%。梁又說，面對百年一遇大變局，立法會定當繼續履職盡責，在變局中處變不驚、靈活應變走位。