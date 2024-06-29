科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌

180申述者 下周有環保專業團體

城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲表示，為令討論較有效和對焦，將按申述人關注編排出席時段，首日主要邀請創科相關團體和村民等，下周二和三（2、3日）安排環保團體等，最後一日（4日）則有專業團體和立法會議員等。

就今次申述安排，規劃署回覆本報稱，3張大綱圖共180多名申述者出席（大部分就多於一張大綱草圖申述），首3天各安排約50至60人，最後一天上午則安排20多人。

城規會早前3張大綱草圖展開兩個月公眾諮詢。城規會資料顯示，《新田科技城分區計劃大綱草圖》收到1543份有效申述，1381份反對、101份支持，61份只提出意見；《米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖》收到1101份有效申述，反對有1094份，支持和只提出意見分別3和4份；《牛潭尾分區計劃大綱草圖》則收到3份有效申述。

昨早的申述會共18人申述，包括數碼港董事局主席陳細明、香港工業總會、互聯網專業協會代表等。科技園公司主席查毅超昨未有出席，由行政總裁黃克強代表發言，黃稱科技園佔地22公頃，2萬多人工作、40多間餐廳，進駐率達93%，土地供應頗緊張。他理解新田科技城需時發展，但盼當局盡快開展。

高才通協會會長、商湯科技顧問兼立法會議員尚海龍表示，「不發展，難保育」，舉例一度荒廢的客家村落荔枝窩也是經發展而有些生機，又認為新田科技城有助青年創造向上流動的機會。

城規主席：應盡量向前發展

城規會委員徐詠璇在問答環節提問，聽到很多申述人表示香港創科發展落後內地，她質疑新田科技城建成後能追趕多少，是否要整個香港都變成創科用地，新田之後會否還有需要再撥地做創科。何珮玲回應稱，應盡量向前發展，不要嘗試定一個「框」，如新田300公頃的創科地建成後仍不夠用，香港人應開心，反映發展創科有潛力，助香港經濟開闢新路。

昨午主要有石湖圍、洲頭村民及個別人士如工程師學會前會長卜國明等出席。新田鄉鄉事委員會多名代表稱，政府收地令棕地作業者營運有困難，面臨結業，冀規劃時不要忽略他們。

村民憂新路新樓近村礙生活

多名石湖圍村民則擔心擬建的L6道路走線貼近村落，或影響該村文化遺產資源，包括供奉神位和百年古榕樹；又擔心影響到村民健康和原本寧靜的環境。他們稱村內四周已有道路包圍，質疑興建L6必要性。洲頭村民則說，政府數據中心大樓不應建於該村旁邊，憂造成環境和村民健康問題。

政府：考慮可行範圍適度調整

政府代表回應稱，聽到居民意見，會考慮在可行範圍適度調整，承諾與居民保持溝通。

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