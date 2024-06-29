灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美

還記得兩年前的11月中旬，世界盃開鑼，當時我們廣州站周邊食肆酒吧摩拳擦掌，但在開幕賽前兩小時，廣州因疫情嚴重而宣布全市禁堂食，當時筆者正走訪酒吧餐廳看商家如何迎接盛事，結果卻反高潮地看着大批球迷意興闌珊回家，商家黯然熄燈關門。雖然半個月不到廣州便解封，世界盃還未結束，但解封後的大規模感染繼續澆熄球迷熱情，大家都不敢出門。

過去已過去，本以為歐國盃開鑼會同樣有氣氛，但開幕前一兩天也不見本地傳媒報道，起初以為是大家忙於報道端午活動。原本還打算再訪商家，看看他們怎樣迎接歐國盃，但直到首戰當晚，逛了附近的酒吧食肆，沒有一點氣氛可言，有如當日世界盃時將大電視放到戶外的酒吧，今次連一點裝潢都沒有，有酒吧雖放了電視，門面卻連一張宣傳海報都沒有。問了一間較相熟的店家，對方表示最多是掛一串旗仔充當裝飾就算，沒什麼特別準備。

筆者實在奇怪為何廣州對歐國盃的投入程度跟香港如天淵之別，難道是兩年前的陰影未消除？於是先後問了兩名互不相識的當地友人，交叉求證一下，兩人不約而同表示，廣州人對世界盃是很熱情，對歐國盃確實比較一般，但究其原因又好像大家都說不出一個所以然，有說是「政治原因」，亦有說是「唔當係世界級盛事」，甚至有說「因為香港人睇開歐洲波，先會咁重視歐國盃」，但是耶非耶，看來真沒有明確答案了。

文：尚東美