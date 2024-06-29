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九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇

【明報專訊】粵港澳媒體灣區行聯合採訪活動昨日結束，今次活動由中華全國新聞工作者協會、香港新聞工作者聯會、澳門新聞工作者協會、廣東省新聞工作者協會聯合主辦，在5日行程中走訪廣州、佛山及肇慶3個灣區內地城市，了解大灣區近5年來的成果和發展機遇。

行程期間，採訪團迎來南沙國際郵輪母港重開，了解南沙與香港在郵輪旅遊合作上的最新發展；也試乘通車不久，有「灣區地鐵」之稱的城際鐵路，感受一軌連5城的「灣區速度」。採訪團亦參觀位於廣州市黃埔區的阿波羅智科技，了解智慧交通系統在改善道路交通、協助自動駕駛汽車等方面的功能。

除一系列新基建項目，採訪團亦參觀廣東能源集團轄下廣東粵電花都天然氣熱電有限公司，了解新能源發展。董事長李煥輝表示，中國電力技術近7年高速發展，在清潔發電方面，公司所有環保指標包括二氧化硫、氮氧化物等排放標準均比歐美高。他又稱，公司發電會統一連接到南方電網，再分配輸送各地，一旦港澳出現用電緊張，南方電網可以向港澳輸送電力。

為了解港人在大灣區生活工作情况，採訪團先後前往南沙國際人才港及粵港澳大灣區青年創新創業基地（越秀區），了解關於支持港人港企政策、港澳青年創業措施等內容，亦參觀港人可申請入住的人才公寓環境，訪問在南沙創業開餐飲的港澳人。此外，採訪團遊覽佛山祖廟、黃飛鴻紀念館、嶺南天地，以及肇慶的宋城牆、七星岩等旅遊景點。

隨團的新聞聯秘書長趙汝慶表示，今次是新聞聯成立「粵港澳大灣區媒體聯盟」後首個大型公開活動，希望通過活動很好地整合三地媒體資源，大家能夠互相交流，說好「灣區故事」。據了解，接下來新聞聯將安排兩次聯合採訪，考察大灣區另外6個城市。

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