3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕

海關6月10日、17日及23日檢驗3個原定出口馬來西亞的40呎海運貨櫃，3個貨櫃分別報稱載有鋁片、鋁合金及通訊配件，X光檢驗發現有可疑。海關海港港口及港域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察韓錦文昨稱，X光影像顯示，首兩個貨櫃的貨物密度及形狀與報稱的鋁片及鋁合金不脗合，第三個貨櫃的貨物雜亂、部分體積較大，與體積細小的通訊配件不相乎。

海關：或經大馬運內地

海關有組織罪案調查科特別調查第一組署理高級調查主任林駿興表示，海關最終在3個貨櫃檢獲電路板、智能電話、平板電腦及汽車零件等未列艙單貨物，均是過往走私到內地的熱門產品，不排除有不法分子採迂迴路線，先將貨物走私馬來西亞，再運至內地。據了解，檢獲的電路板可重用或再造，不屬電子廢料，有關貨物如要運至馬來西亞，毋須繳稅但須申領許可證，如偷運到內地，可逃稅約2000萬。

林稱，海關調查後拘捕一名60歲男子，男子報稱是其中一個貨櫃的寄貨公司負責人，另外兩案寄貨人分別為海外公司及已解散公司，暫時視作3宗獨立案件，會調查3案背後是否涉同一貨主及收貨人等。