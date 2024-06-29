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港聞二

社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接

【明報專訊】社工註冊局再多兩名選任成員提早離任，原有的8名民選成員，現剩主席伍銳明及成員黎汶洛（圖）。黎回覆本報稱下月將在政府總部宣誓，伍則未回應會否宣誓。勞福局長孫玉菡昨稱留意到有數名選任成員辭職，形容是個人決定，又說新例下即使有成員辭職，亦不影響註冊局運作。

社工註冊局網站顯示，選任成員何詩敏及黃錦娟的任期至前日（27日）結束，即8名民選成員已有6人離任。註冊局回覆本報，就部分成員辭任的相關事宜，現階段並沒補充或回應。

曾任已解散政黨香港眾志副主席的黎汶洛向本報表示，不評論選任成員離職原因，但感謝社工註冊局註冊主任及其受薪職員以專業態度服務社會，不受任何人影響。他稱會參加下月5日早上於政府總部的莊嚴宣誓儀式，強調自己早在2016年退出所有政治組織，專注本地社會服務發展，去年7月亦在東區民政事務處民政諮詢中心辦理聲明文件及宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區。他又補充，為配合國家發展，自己是自願及主動辦理聲明文件及宣誓效忠。

民選剩兩人 主席：無補充

伍銳明則未有回應會否宣誓，稱「註冊局網上的名單已經更新，沒有其他的補充了」。

孫玉菡昨在出席公開活動後回應傳媒提問稱，留意到有數名由選舉產生的成員選擇辭職，形容屬個人決定，又稱新例下即使有成員辭任，亦不影響註冊局運作。

被問到為何提前通知成員宣誓安排，孫指《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》下周三（7月3日）恢復二讀辯論，若立法會屆時通過修例，當局會在7月5日刊憲，舊有的註冊局便停運，提早通知成員7月5日的宣誓安排是希望無縫交接，讓新的註冊局可立刻運作，強調只是為了註冊局運作盡快重回正軌，處理好社工註冊、紀律事宜和專業發展。

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